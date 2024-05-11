國民黨智庫籲司法院正副院長請辭　建立與總統同進退慣例

▲司法院院長許宗力。（圖／記者黃宥寧攝）



記者崔至雲／台北報導

賴政府即將於520正式上路，國民黨智庫今（11日）提出三個理由，呼籲司法院正副院長應勇於承擔政治責任，於520新總統就職前主動辭職，並建立良好憲政慣例，讓新任總統能夠在司法改革上，都能有施展的空間。

國家政策研究基金表示，司法院長許宗力、副院長蔡炯墩應該循前院長賴浩敏與前副院長蘇永欽之例，於520新總統就職前主動辭職，建立與總統同進退之慣例，也建議賴清德總統不予留任，讓蔡英文的，留給蔡英文。

國家政策研究基金提出3理由，包括，「司法院長無任期保障，應負政治責任」，蔡英文任期屆至，依據憲法增修條文第5條第2項的規定，並為院長、副院長之大法官，不受任期之保障。司法院前院長賴英照，在任期中因政治責任而辭職；賴浩敏、蘇永欽則因總統換屆，涉及新總統政策理念而辭職（與行政院長因新總統上任辭職異曲同功）。由此可見，司法院長應負政治責任，不僅是增修條文明文，亦已隱約形成一定的「慣例」。

國家政策研究基金續指，「現任司法院長爭議不斷」，許宗力自提名開始，爭議不斷。及至今日，甚至有實務界法官指出「可以稱呼許宗力為老師或教授，但無法稱呼他為院長」。本屆司法院院長任命時，蔡英文執意提名已擔任過大法官的許宗力，引發「大法官是否可以連任或再任」的爭議（對此，許宗力以自己卸任大法官已五年，應已滿足非連任的要求，不甩外界要求他不得再任大法官或至少應間隔一次8年任期的主張）。

最後，國家政策研究基金認為，「菁英傲慢，不尊重民意」，依據現行憲法增修條文第12條，憲法之修改，須經立法院立法委員四分之一之提議，四分之三之出席，及出席委員四分之三之決議，提出憲法修正案，並於公告半年後，經中華民國自由地區選舉人投票複決，有效同意票過選舉人總額之半數，即通過之。從增修條文來看，憲法必須尊重多數民意，未獲得多數民意支持的制度，不能入憲，不能發生拘束多數民眾的效力。修憲如此，憲法解釋及判決當然亦如此。大法官在作成憲法判決時，當然必須尊重多數民意。

國家政策研究基金指出，憲法是民眾的權利保障書，如果憲法判決由菁英人士以「教育民眾」的理由，進行明顯違反民意的解釋，甚至將立法院「司法院立法局」，台灣與北韓、俄羅斯、中國大陸有何不同，都是菁英獨裁，憲政主義的精神將遭到嚴重破壞。呼籲司法院正副院長應勇於承擔政治責任，並建立良好憲政慣例，讓新任總統能夠在司法改革上，都能有施展的空間。

