藍白提私校退場條例修法逕付二讀　范雲憂：退場中大學成財團禿鷹標的

▲民進黨立委范雲。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

立法院昨日（10日）院會中，國民黨主導變更議程，民眾黨團也支持，將​「私立高級中等以上學校退場條例第二十四條條文修正草案」抽出教文委員會、逕付二讀，對此，綠委范雲強調，「逕付二讀」等同封殺委員會討論的民主程序。若此修法條例未經教文委員會討論就通過，恐將使退場中的大學成為財團禿鷹競相爭奪的標的、師生權益被蠶食鯨吞。

范雲說明，國民黨團的提案，擬放寬私校在改制、合併、停辦、改辦、清算前，新增一年以上公開徵求接續辦學期間。必要時還能延長時限。然而，現行私校在兩年專案輔導期間，本來就可以透過外部注資改善財務情況、解除專輔，若兩年期限到仍未改善，校產將回歸國家資源公益使用。

范雲強調，若依國民黨團修正方向，等同將私校透過辦學獲得的各種租稅與土地優待、獎補助款所累積起的龐大校產，放到市場上待價而沽、供財團奪取，當私校成了市場上的商品，高教公共化就蕩然無存。而「在這場高教金錢遊戲下，最終受害的還是學生與老師！」

對於該提案，范雲質疑，如此高教法規重大變革，為何要跳過跨黨派教育文化委員會的民主討論？國民黨團是不是因為法條涉及財團利益爭議，所以乾脆連委員會好好逐條討論的機會都不給。而自詡為關鍵少數的台灣民眾黨亦自棄為人民把關的立場，淪為「傅」隨組織，恐傷害高教公共性，令人遺憾。

范雲指出，私校退場條例已逕付二讀，即便接下來協商不成，藍白也很有可能以人數優勢表決強渡關山，屆時傷害到的不僅是委員會民主，而是臺灣的高教品質以及私校的師生權益。