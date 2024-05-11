　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍白提私校退場條例修法逕付二讀　范雲憂：退場中大學成財團禿鷹標的

▲▼立法院院會 性別平等教育法三讀後發言 游毓蘭 范雲 張其祿。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立委范雲。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

立法院昨日（10日）院會中，國民黨主導變更議程，民眾黨團也支持，將​「私立高級中等以上學校退場條例第二十四條條文修正草案」抽出教文委員會、逕付二讀，對此，綠委范雲強調，「逕付二讀」等同封殺委員會討論的民主程序。若此修法條例未經教文委員會討論就通過，恐將使退場中的大學成為財團禿鷹競相爭奪的標的、師生權益被蠶食鯨吞。

范雲說明，國民黨團的提案，擬放寬私校在改制、合併、停辦、改辦、清算前，新增一年以上公開徵求接續辦學期間。必要時還能延長時限。然而，現行私校在兩年專案輔導期間，本來就可以透過外部注資改善財務情況、解除專輔，若兩年期限到仍未改善，校產將回歸國家資源公益使用。

范雲強調，若依國民黨團修正方向，等同將私校透過辦學獲得的各種租稅與土地優待、獎補助款所累積起的龐大校產，放到市場上待價而沽、供財團奪取，當私校成了市場上的商品，高教公共化就蕩然無存。而「在這場高教金錢遊戲下，最終受害的還是學生與老師！」

對於該提案，范雲質疑，如此高教法規重大變革，為何要跳過跨黨派教育文化委員會的民主討論？國民黨團是不是因為法條涉及財團利益爭議，所以乾脆連委員會好好逐條討論的機會都不給。而自詡為關鍵少數的台灣民眾黨亦自棄為人民把關的立場，淪為「傅」隨組織，恐傷害高教公共性，令人遺憾。

范雲指出，私校退場條例已逕付二讀，即便接下來協商不成，藍白也很有可能以人數優勢表決強渡關山，屆時傷害到的不僅是委員會民主，而是臺灣的高教品質以及私校的師生權益。

ET快訊
桃園女高中生被打到腦震盪！霸凌者PO道歉文「2天後竟提告」
「三重滅門3死」1900萬豪宅成凶宅　房東損失曝光
三重滅門血案「女婿正面照曝光」！亡妻曾誇：不干預我的愛好
今「全台有雨」降快10℃　連3天跌到15度時間曝
快訊／屏東驚傳銀樓搶案！歹徒球棒暴打老闆夫婦

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

520就職預演明亮相！國軍空中兵力操演　首場13日清晨6時實施

提醒民進黨不能有私心　陳水扁預測2026「韓國瑜是最大變數」

陳水扁讚當市長綽綽有餘　陳亭妃：規則就是全民調「相信賴清德」

陳水扁憶母「在遠方一切無恙」　陳致中贈康乃馨吳淑珍很開心

習近平訪問塞爾維亞、匈牙利　綠委憂心：試圖削弱歐美聯盟

「無良公關」跟騷徐巧芯？　她曝法律要件：這些不適用

藍營不同調！盧秀燕將出席520 　黃暐瀚讚：國民黨有頭腦清楚的人

賴清德就職演說引關注　許宇甄：「台獨、廢核、廢死」神主牌請表態

「咱的代誌家己管，毋免別人來操煩」　陳水扁24字回應特赦案

藍提修《罷免法》遭綠轟　凌濤嗆：賴清德放任「皇親國戚」挑釁？

近20年最強磁暴來襲！　全球各地出現超美極光

彰化孝子郵差遭樹壓亡　母見靈車淚崩：別擔心我

百萬人敲碗鄧紫棋「救《歌手2024》」　她笑回：真的挺好看，但我在開演唱會XD

三重女婿帶博美犬逃亡！　繳4萬多租房2天就被抓

曹雅雯1個月暴瘦10公斤「臉頰凹陷」　罹厭食症「吃了就吐」：水也喝不下..

楊謹華問周揚青：沒想結婚嗎？　她單身3年..認了「曾想嫁」

韋禮安.羅時豐合唱台語版＜如果可以＞　雙胞胎合體！曝「走投無路」才認識XD

小S唸Lily卡片兩句就哭了！　女兒真情告白「永遠是妳的依靠」

三重滅門案「糯米被帶走了」　大女兒赴分局將愛犬抱回家

祖孫三代滅門！姐：最近有吵架　「妹婿曾借40萬」目前下落不明

520就職預演明亮相！國軍空中兵力操演　首場13日清晨6時實施

提醒民進黨不能有私心　陳水扁預測2026「韓國瑜是最大變數」

陳水扁讚當市長綽綽有餘　陳亭妃：規則就是全民調「相信賴清德」

陳水扁憶母「在遠方一切無恙」　陳致中贈康乃馨吳淑珍很開心

習近平訪問塞爾維亞、匈牙利　綠委憂心：試圖削弱歐美聯盟

「無良公關」跟騷徐巧芯？　她曝法律要件：這些不適用

藍營不同調！盧秀燕將出席520 　黃暐瀚讚：國民黨有頭腦清楚的人

賴清德就職演說引關注　許宇甄：「台獨、廢核、廢死」神主牌請表態

「咱的代誌家己管，毋免別人來操煩」　陳水扁24字回應特赦案

藍提修《罷免法》遭綠轟　凌濤嗆：賴清德放任「皇親國戚」挑釁？

集體被拖吊「大家傻眼互看」　醫：告示有陷阱

三重滅門女婿抱「糯米」狗碗逃台中　3特徵太顯眼落網

五一減併班效應擴大　MSC率先推出美東每大箱1萬美元鑽石級運價

唐綺陽運勢／巨蟹「金錢助你提升魅力」獅子有年輕桃花！雙子財運爆棚

大谷翔平結婚後還是睡10小時　採取二段式睡覺

「敷面膜」正確方法公開！片狀躺著效果最好　加碼新品膚質有感提升

大聯盟公開大谷4歲與媽媽合照　球迷驚訝：媽媽跟老婆眼睛好像

母親節「病毒同樂會」　醫：開診連9發燒

屏東驚傳銀樓搶案！歹徒球棒暴打老闆夫婦　路過警衝入壓制

今「全台有雨」降快10℃　連3天跌到15度時間曝

護理女神超商驚露「渾圓南半球」　路人回頭全被錄

政治熱門新聞

國軍空中兵力致敬520就職預演　首場13日清晨6時實施

陳水扁預測：2026「韓國瑜是最大變數」

陳水扁挺當市長　陳亭妃：相信賴清德

藍營不同調！盧秀燕將出席520 　黃暐瀚讚：國民黨有頭腦清楚的人

又是他！男狂拍徐巧芯住家身分曝光

陳水扁憶母「在遠方一切無恙」　陳致中贈康乃馨

「無良公關」跟騷徐巧芯？　她曝法律要件

習近平訪問塞爾維亞、匈牙利　綠委憂心

賴清德就職演說引關注　許宇甄：「台獨、廢核、廢死」神主牌請表態

白朗峰隧道如煉獄　燒3天39死

「咱的代誌家己管，毋免別人來操煩」　陳水扁24字回應特赦

新北三重3祖孫滅門案　侯友宜要求速辦案查明真相

林濁水揭陳水扁一惡行　「害慘民進黨憑什麼要特赦？」

巧芯媽開嗆騷擾者　道歉女兒：我太痛苦了

更多熱門

相關新聞

綠營焦土策略奏效「奉陪到底」　花東交通建設2案改下週再戰

綠營焦土策略奏效「奉陪到底」　花東交通建設2案改下週再戰

昨（10日）院會原訂表決國民黨立院黨團總召傅崐萁提出的環島高鐵、花東快速公路特別條例2案，民進黨團祭出人海戰術，從大體討論到逐條表決前的討論全部委員都登記發言，若藍白陣營堅持表決，綠營將「奉陪到底」，區域立委都備感壓力，最終在院長韓國瑜召集3黨團黨鞭協商後，改為13日再次協商、14日院會接續處理。

快訊／傳蔡英文下週特赦陳水扁　本人親回：政治問題就是政治解決！

快訊／傳蔡英文下週特赦陳水扁　本人親回：政治問題就是政治解決！

國民黨台南市黨部台南火車站送康乃馨慶母親節

國民黨台南市黨部台南火車站送康乃馨慶母親節

巧芯媽開嗆騷擾者　道歉女兒：我太痛苦了

巧芯媽開嗆騷擾者　道歉女兒：我太痛苦了

總統是否赴立院國情報告朝野達成初步共識　三大交通建設不是錢坑

總統是否赴立院國情報告朝野達成初步共識　三大交通建設不是錢坑

關鍵字：

私立學校退場法高教法規財團利益師生權益國民黨民進黨民眾黨范雲

讀者迴響

熱門新聞

北部開始下雨了！彭啟明：明天雨更大

男付不出醫藥費出院　家中猝逝沒錢下葬

牛肉麵99元！三商巧福生日慶優惠5/14登場

祖孫三代滅門　生前出遊天倫畫面曝

恐怖女婿正面照曝光！亡妻曾誇他這件事

三重滅門案妻子是二寶媽　「糯米」是岳母的狗

社區電梯基金按坪數分！她住1F拒付挨告結果曝

今明全台變天　「下最大」地區曝

Google正在錄下你的聲音！　關閉步驟一次看

半夜「超大筆錢入帳」　女友忽冒出來！男冷掉分手

YTR小吳公開「路人無碼照」被罵爆！　緊急刪文道歉：是我思慮不周

即／竹東老字號冰店大火！整排建物燃燒

第一眼看到魚還是貓？超準心測

滅門血案！女婿疑「先殺妻再殺母親、繼子」　醫：還廢死嗎

北部一晚「3縣市停電」　台電回應了

更多

最夯影音

更多

近20年最強磁暴來襲！　全球各地出現超美極光

彰化孝子郵差遭樹壓亡　母見靈車淚崩：別擔心我

百萬人敲碗鄧紫棋「救《歌手2024》」　她笑回：真的挺好看，但我在開演唱會XD

三重女婿帶博美犬逃亡！　繳4萬多租房2天就被抓

曹雅雯1個月暴瘦10公斤「臉頰凹陷」　罹厭食症「吃了就吐」：水也喝不下..

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面