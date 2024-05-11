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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

綠營「奉陪到底」焦土策略奏效　花東交通建設2案改下週再戰

▲▼立法院5/10院會在院長韓國瑜召集朝野黨團討論後，決定於5/13進行朝野協商，對總統是否到立院進行國情報告進行協商。（圖／記者湯興漢攝）

▲民進黨團總召柯建銘跟綠委在議場一側討論法案攻防。（圖／記者湯興漢攝）

記者杜冠霖／台北報導

昨（10日）立法院院會原訂表決國民黨立院黨團總召傅崐萁提出的環島高鐵、花東快速公路特別條例2案，民進黨團祭出人海戰術，從大體討論到逐條表決前的討論全部委員都登記發言，若藍白陣營堅持表決，綠營將「奉陪到底」，區域立委都備感壓力，最終在院長韓國瑜召集3黨團黨鞭協商後，改為13日再次協商、14日院會接續處理。

韓國瑜9日針對2項交通建設特別條例召開協商，在綠營不退讓、白營也反對啟用特別預算狀況下，協商未果，而昨藍白陣營上午釋出將共同提修正動議、取消使用特別預算的訊息；綠營則啟用人海戰術，院長韓國瑜則立刻召集三黨團黨鞭協商；協商結果出爐前，就有區域立委急著打包趕回選區，可見行程壓力不小，最終，韓國瑜裁示14日上午繼續討論，隨後宣布院會休息。

對於斥資上兆3特別條例，傅崐萁強調，無論是「環島高鐵」、「國道六號東延」還是「花東快」等基礎交通建設，國民黨團已經決議將「不受公共債務法限制」拿掉，因此這三大案的基本原則就是「不舉債、不設立基金、不編列特別預算、不債留子孫、遵守財政紀律」。

傅崐萁指出，「花東快」將分八年由政府編列公務預算逐年實施，至於「環島高鐵」及「國道六號東延」依舊是希望政府零出資，完全委託國內或國際的BOT來興建，相信民間的速度會比政府更快，比政府的效率更高。

議事攻防部分，民進黨團幹事長吳思瑤表示，總召柯建銘昨一早就跟韓國瑜積極討論，傅崐萁領銜提的三大法案，協商時沒有進入逐條討論而是初步交換意見、歧異非常高，國民黨也期待昨表決，民進黨團不斷跟韓國瑜討論也向國民黨喊話，不要再次閹割國會程序正義，既然協商沒有結論且沒有進入逐條討論，就不宜在昨日院會直接表決。

吳思瑤說明，依往例，法案交付表決時，各黨團勢必會簽協商結論，決定哪些條文保留要表決、各黨推派幾位立委說明，但前日協商裡頭都未做出決議，民進黨團呼籲在野黨遵守程序正義，三大法案在交通委員會三次審查都沒有逐條討論。

對於花東建設3案，吳思瑤強調，3案逐條不討論直接打包表決，只花費10分50秒，民脂民膏幾兆元的交通建設，卻沒有完整交通評估跟財務試算，涉及違反憲政原理的議案不可以快轉跳過、應該實質討論，既然委員會跳過了，最終的朝野協商更應該補進度。

吳思瑤表示，經過民進黨團充分爭取及說明，請韓國瑜不要隨國民黨起舞、捍衛院長協商權限、不要為快而快，充分討論不能僭越民主程序，下週一韓國瑜將會再次協商，可望對兩案逐條討論。

吳思瑤指出，2案加起來不過21個條文，可以馬上聚焦討論，若還是沒有共識再擇期表決，可能就是週二，至少程序完備，也許表決民進黨不會贏，但堅持討論時間充分、程序正義不能閹割，捍衛民主審議程序。

▲▼立法院5/10院會在院長韓國瑜召集朝野黨團討論後，決定於5/13進行朝野協商，對總統是否到立院進行國情報告進行協商。（圖／記者湯興漢攝）

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