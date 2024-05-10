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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

總統是否赴立院國情報告朝野達成初步共識　三大交通建設不是錢坑更不會債留子孫

▲▼立法院,總統,國情報告,朝野協商,交通,國民黨,傅崐萁。（圖／資料照）

▲國民黨黨團總召傅崐萁於立法院受訪時表示，今（10）日在立法院院會的朝野協商非常順利。

政治中心／綜合報導

國民黨黨團總召傅崐萁於立法院受訪時表示，今（10）日在立法院院會的朝野協商非常順利，在韓國瑜院長的帶領下三黨皆有初步共識，希望在下周一的14:00到18:00針對「總統赴立院國情報告並備詢答」一事進行完整協商，於同一時間也將把「花東快」及「環島高鐵」條例的每個條文再順一次，會把所有的法案併案一次於朝野協商討論，並在星期二於院會處理。

傅崐萁表達，國民黨團希望賴清德準總統在520就職以後可以儘快到立法院回娘家，同時也依照《憲法增修條文》及《職權行使法》邀請總統赴立法院國情報告並備詢答，讓總統有機會傾聽新民意，也能讓朝野充分溝通，至於是何種形式的詢答，國民黨團表達高度善意，任何形式都歡迎尊重。

傅崐萁指出，至於「花東快」及「環島高鐵」希望國人鄉親能夠了解，這都是為了臺灣全體人民的區域平衡發展，也讓大家都能享受到在臺灣「2小時共同生活圈」平安快樂的生活方式。尤其「環島高鐵」興建完成以後，臺灣的任何一個地方到另外一個點，絕對不會超過2個小時。

傅崐萁強調，無論是「環島高鐵」、「國道六號東延」還是「花東快」等基礎交通建設，國民黨團已經決議將「不受公共債務法限制」拿掉，因此這三大案的基本原則就是「不舉債、不設立基金、不編列特別預算、不債留子孫、遵守財政紀律」。「花東快」將分八年由政府編列公務預算逐年實施，這也是賴清德準總統的政見之一，至於「環島高鐵」及「國道六號東延」依舊是希望政府零出資，完全委託國內或國際的BOT來興建，相信民間的速度會比政府更快，比政府的效率更高。現在國人所乘坐舒適的「台灣高鐵」便是民間所建，而身為國會議員就應當扛起為臺灣基礎建設加快腳步的重責大任。

傅崐萁再次強調，三大交通建設的提案也都符合憲法第70條之規定，皆為法律案而非預算案，同時也沒有增加預算。而根據大法官釋字第391號，國會本就可以依職權提出相關的建議，替人民把關刪減並建議調整國家的預算，讓國家施政更加完善。

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