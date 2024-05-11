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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／傳蔡英文下週特赦陳水扁　本人親回：政治問題就是政治解決！

▲▼陳水扁出席凱達格蘭基金會18週年感恩募款餐會。（圖／記者李毓康攝）

▲前總統陳水扁。（圖／記者李毓康攝）

記者杜冠霖／台北報導

昨日有媒體報導指出，總統蔡英文下週將對前總統陳水扁發布特赦令，採「免刑不免罪」，並將沒收8億餘元的犯罪所得。也有藍委質疑，陳水扁從未認罪、要如何特赦？陳水扁則在社群平台中強調，政治問題就是政治解決，從未有透過法律途徑討公道的！

陳水扁因龍潭購地等案遭判刑20年，入獄6年多後因在精神狀況等評估上，已達多重障礙標準，2015年獲准保外就醫，由家人帶回家療養。過去9年多來，陳水扁不僅出庭幫女兒打官司、走上凱道行使請願權、主持廣播節目，也數度在公開場合被媒體拍攝短講、發言等，近期更透過經營社群平台Instagram、Threads吸引一群年輕粉絲。

7日就有報導指出，蔡英文決定在5月20日卸任前，特赦因龍潭購地等案遭判刑20年的陳水扁，且幕僚單位將開始研擬配套措施。媒體當時透過私訊詢問陳水扁，有什麼要對總統蔡英文、副總統賴清德說的嗎？陳水扁僅以4字回應：「毫無所悉！」

而昨日也有支持者在社群平台向陳水扁表示，若特赦阿扁等於承認自己有罪，希望陳水扁為自己清白辯護到底，陳則回應，政治問題就是政治解決，從未有透過法律途徑討公道的！

不過對於相關傳聞，總統府未多說明，依舊維持一貫立場，發言人林聿禪昨也再次強調，總統府現階段的立場仍是，希望確保陳前總統獲得妥善的健康照顧，並依照相關的法律規範辦理。

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