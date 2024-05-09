印度19歲男吃路邊沙威瑪腹瀉嘔吐　「5天狂送3次急診」突然死亡

▲印度發生多起沙威瑪食物中毒事件。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

印度一名19歲少年在街上路邊攤買了沙威瑪來吃，吃完後卻出現胃痛和嘔吐等不適症狀，緊急送醫接受治療後返家休息，然而沒多久又感到不適，再度被送回醫院，治療期間突然死亡。

孟買警方表示，19歲少年柏克瑟(Prathamesh Bhokse)3日下午和叔叔賽沙迪(Syed)一起在孟買東部郊區特隆貝(Trombay)路邊攤購買了雞肉沙威瑪，然而吃下後隔天早上他卻因為嚴重胃痛和嘔吐被痛醒，家人緊急送到附近市立醫院治療。

柏克瑟從醫院返家後再度出現不適，5日又因為急性腹瀉被送到不同醫院接受治療，同樣治療後醫生讓他回家，然而6日他健康情況又惡化送醫，7日於治療期間死亡。

警方目前已將販售沙威瑪的2名小販坎布爾(Anand Kamble)與謝赫(Ahmed Sheikh)逮捕，並對2人提出多項罪名，案件正在調查中。同樣發生在孟買，戈爾甘區(Goregaon)3日也傳出多人食用沙威瑪後食物中毒，其中12人被緊急送醫，後來9人出院，3人仍在接受治療。