　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

印度19歲男吃路邊沙威瑪腹瀉嘔吐　「5天狂送3次急診」突然死亡

▲▼沙威瑪,烤肉,串燒。（示意圖／達志影像）

▲印度發生多起沙威瑪食物中毒事件。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

印度一名19歲少年在街上路邊攤買了沙威瑪來吃，吃完後卻出現胃痛和嘔吐等不適症狀，緊急送醫接受治療後返家休息，然而沒多久又感到不適，再度被送回醫院，治療期間突然死亡。

孟買警方表示，19歲少年柏克瑟(Prathamesh Bhokse)3日下午和叔叔賽沙迪(Syed)一起在孟買東部郊區特隆貝(Trombay)路邊攤購買了雞肉沙威瑪，然而吃下後隔天早上他卻因為嚴重胃痛和嘔吐被痛醒，家人緊急送到附近市立醫院治療。

柏克瑟從醫院返家後再度出現不適，5日又因為急性腹瀉被送到不同醫院接受治療，同樣治療後醫生讓他回家，然而6日他健康情況又惡化送醫，7日於治療期間死亡。

警方目前已將販售沙威瑪的2名小販坎布爾(Anand Kamble)與謝赫(Ahmed Sheikh)逮捕，並對2人提出多項罪名，案件正在調查中。同樣發生在孟買，戈爾甘區(Goregaon)3日也傳出多人食用沙威瑪後食物中毒，其中12人被緊急送醫，後來9人出院，3人仍在接受治療。

ET快訊
美女議員慘了！　媽媽、妹妹等4人遭起訴
剛痛失愛犬　包偉銘砸140萬入手國產N7電動車寵妻
快訊／吸金5億！女董座逃泰國被逮　今遣返回台
前女友道歉！沈建宏雙手合十回應　自認「就算結婚也是離婚收場」
獨／台中女清潔隊員跌進垃圾槽！　死命抓欄杆
李彥廷賺爛！　衛生局開罰8172萬
斷言「柯文哲政治生命結束了」！　吳子嘉預言結局
母親節變天！　下周全台恐連7天有雨

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

咖啡廳好心找信用卡失主　「正反面全拍PO網」害女被盜刷6萬多

寵物犬闖進電梯突然抓狂　「撲到女童身上狂咬」攻擊畫面瘋傳

變態夫在茶飲下藥迷昏！女被送給公公姊夫性侵　8共犯全是家人

遊樂園設施安全帶突然斷裂　「孩童被甩飛座位」重摔畫面曝光

被拋棄小狗滿身皮膚病　收養變「蓬毛小可愛」驚人轉變畫面曝光

摩天大樓擦窗「2條安全繩突然斷裂」　清潔工人29樓墜地身亡

麥當勞「安撫奧客」反遭槍殺　美律師好心助人卻丟命　

少女色誘仙人跳！日本男大生被逼到墜樓亡　15歲少年共謀獲不處分

樂極生悲！韓女童搭電梯嗨翻熱舞　下秒「遭墜落物品砸頭」腦震盪

GG截肢！專家曝4種人最容易得「陰莖癌」　巴西每年600人被斷根

又尋獲太魯閣11罹難者遺骸　家屬悲痛：被遺忘隧道3年...

Stray Kids登Met Gala紅毯遭歧視　攝影嘲「好像機器人」影片瘋傳

女騎士跟車過繳費機！　遭停車場柵欄重擊落地

藍波女兒加入啦啦隊　漂亮活力 網搶喊岳父

金希澈異性緣「好到鋪天蓋地」XD　正緣卻要等到49歲：否則會離婚！

Toyz現身「翹個班就說跑路」　直播喊什麼都可放除黃伯超

李多慧調皮拍「威弟」肚子　露驚訝表情：真的好肉XD

認真員工突混日子擺爛？　女曝3原因：問題來自主管

父「棉被包小女兒」衝出火場　2姊妹出門購物逃死劫

桃園霸凌女學生道歉 「讓大家看笑話了」｜20240508 ET午間新聞

麥當勞「安撫奧客」反遭槍殺　美律師好心助人卻丟命　

少女色誘仙人跳！日本男大生被逼到墜樓亡　15歲少年共謀獲不處分

樂極生悲！韓女童搭電梯嗨翻熱舞　下秒「遭墜落物品砸頭」腦震盪

GG截肢！專家曝4種人最容易得「陰莖癌」　巴西每年600人被斷根

澤倫斯基「險被暗殺」　烏克蘭2名上校變通俄間諜！涉叛國罪被捕

恐怖家庭悲劇！女突射殺老公、姊姊　和哥哥爆槍戰被擊斃

印度19歲男吃路邊沙威瑪腹瀉嘔吐　「5天狂送3次急診」突然死亡

吹哨者最新踢爆！波音機身「常有重大瑕疵」　最多找到200處

南韓總統就職2年記者會！妻子收受Dior名牌包　尹錫悅向全民道歉

咖啡廳好心找信用卡失主　「正反面全拍PO網」害女被盜刷6萬多

車斗升1樓高！清潔隊員抓護欄撐5秒...跌進垃圾槽　恐怖畫面曝

台積電失守800！跌6元收796　台股大跌140點收最低20561

演哪齣？癡情女見通緝犯男友被上銬痛哭：寶貝我抱抱　警看傻眼

支持女兒蘇巧慧選新北市長戰黃國昌　蘇貞昌：有我沒的優勢

TikTok、X小心了！數位部要4大業者防詐　最重罰2500萬元封網

麥當勞「安撫奧客」反遭槍殺　美律師好心助人卻丟命　

味全龍親子毛孩日　Poli救援小英雄再次出動天母球場

快訊／台籃最強174公分　雲豹蔣淯安生涯第2度奪年度防守第1隊

攢老人年金2度捐車！9旬嬷翻山越嶺送愛　慈院獻上母親節祝福

再拍就退場！韓大學邀IVE、CRAVITY等團　學生抗議：別找偶像來了

國際熱門新聞

搭機別帶硬殼行李箱！空姐揭密：更容易壞

12歲女遭性侵不敢說　老師一看才知真相

女被老公下藥迷昏　送給公公姊夫8家人性侵

她狂開7470分頁　手滑全關崩潰

推「叔叔屍體」進銀行貸款！女淚崩：不知死了

女老師涉「性侵2男學生30次」發現自己懷孕

激情熱吻！她「吸太大力」男友竟猝死

韓女出差睡夢中遭「男同事壓身上」性侵

川普被爆「一夜情沒戴套」要求打屁屁

美部長：中國若犯台掌控台積電　將毀滅美國經濟

快訊／大谷翔平前翻譯水原一平認罪　最高判刑33年

專家曝4種人最易得陰莖癌！巴西每年600人斷根

韓國慶州古墳挖出2千年前「中國青銅鏡」

泰國大麻政策大轉彎　年底前重新列為毒品

更多熱門

相關新聞

抓狂寵物犬闖進電梯　撲到女童身上狂咬

抓狂寵物犬闖進電梯　撲到女童身上狂咬

印度北方邦一名女童搭乘大樓電梯時，突然闖進一隻凶狠寵物犬，狗進到電梯後立即撲到她身上發動攻擊，女童試著把狗推開但是無法，後來另外一名男子闖進電梯中阻止，女童才終於獲救。

食農教育出包150師生中毒　農業部急發文各農會：管控食安

食農教育出包150師生中毒　農業部急發文各農會：管控食安

裕德國際學校食物中毒「4名學生住院觀察中」　疑釀禍餐盒曝光

裕德國際學校食物中毒「4名學生住院觀察中」　疑釀禍餐盒曝光

即／113名師生疑食品中毒　中市食安處出手了

即／113名師生疑食品中毒　中市食安處出手了

裕德國際學校150人食物中毒　校方：3人留院觀察中　

裕德國際學校150人食物中毒　校方：3人留院觀察中　

關鍵字：

沙威瑪孟買食物中毒印度Prathamesh Bhokse

讀者迴響

熱門新聞

吳鳳心血沒了！痛訴「4年努力被偷走」

年輕妹高鐵上大聲講電話　醫見真相羞愧耳朵紅

23歲男載妹闖紅燈！3人騰空翻滾摔車畫面曝

沈建宏暴走！反控前女友「做八大、一堆砲友」

搭機別帶硬殼行李箱！空姐揭密：更容易壞

開冷氣「2秘訣」超省電　老師傅證實：可爽吹24小時

23歲女星　深夜流出20多分鐘「裸聊不雅片」

Toyz開直播「篠崎泫聲音疑似傳出」

Toyz崩潰「抱著老母、女人痛哭幾小時」！

Toyz點名篠崎泫！「認罹重度憂鬱」心疼：我怕她崩潰

海星飛彈擊沉油輪！　畫面曝光

5歲女童發燒泡澡降溫　浴缸內溺斃

沈建宏遭毀滅爆料約砲N女「前女友改口道歉了」！

12歲女遭性侵不敢說　老師一看才知真相

媽「沒看過這麽小的」　醫裝鎮定：好敢講

更多

最夯影音

更多

又尋獲太魯閣11罹難者遺骸　家屬悲痛：被遺忘隧道3年...

Stray Kids登Met Gala紅毯遭歧視　攝影嘲「好像機器人」影片瘋傳

女騎士跟車過繳費機！　遭停車場柵欄重擊落地

藍波女兒加入啦啦隊　漂亮活力 網搶喊岳父

金希澈異性緣「好到鋪天蓋地」XD　正緣卻要等到49歲：否則會離婚！

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面