基隆仁愛區表揚30位模範母親　邱佩琳感謝媽媽無私奉獻

▲基隆仁愛區表揚30位模範母親。基隆市副市長邱佩琳（前排左4）。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

為迎接最溫馨的母親節，基隆市仁愛區公所於9日於朝棟里民活動中心舉辦模範母親表揚大會，基隆副市長邱佩琳代表基隆市長謝國樑，頒獎表揚各里推選出的30位模範母親，感謝所有母親們的無私奉獻，為子女及家庭提供無微不至的照料。

仁愛區模範母親表揚活動，先以舞動玫瑰為主題，豐富的節奏舞步加上奔放鮮明的音樂，熱情的玫瑰舞，彷彿讓人置身在巴塞隆納街頭，融合佛朗明哥及鬥牛舞，搭配大紅色的玫瑰明豔四射，讓在場的所有人都感染了熱情的氛圍。邱佩琳表示，對於各項楷模表揚是市府施政計畫的目標之一，藉此改善社會風氣，減少社會的亂源，促進家庭和樂美滿，營造更溫馨祥和的社會。

仁愛區接受表揚的30位模範母親代表，都用自身的生活經歷證明母愛的偉大，其中忠勇里的代表沈蔡琴美女士及朝棟里的代表顏陳金杏女士，現年均已87歲；沈蔡琴美女士早年從事美容美髮工作60餘年，在當地是相當知名的美容院，刻苦耐勞並秉持勤儉持家的精神孝順公婆、相夫教子，秉持品德至上原則教育子女。

另外，顏陳金杏女士出生於抗戰時期的中國大陸，早年生活困苦，年紀輕輕便外出打工以減少家中經濟負擔，如今子女皆已成家，俗諺說『查某人，菜籽命』，但她不怨天尤人，一生為家庭付出。獲推薦至市府接受表揚的新店里周慧敏女士，今年69歲，自2001年參加國際佛光會擔任基隆區委員，即長期投入公益活動，舉凡植樹、淨灘、義剪及捐血均能見其身影。