▲基隆乾淨家園政策周年，謝國樑感謝清潔隊員辛勞。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）



記者郭世賢／基隆報導

乾淨家園、有愛環境，為勉勵全心維護基隆市容辛勞的清潔隊員們，市長謝國樑8日親自與本市清潔隊員們面對面交流，透過此次座談聆聽環保局基層需求，並給予清潔隊嘉獎及實質協助。謝國樑感謝同仁對乾淨家園政策的付出，也承諾繼續協助改善隊員們的上班環境及工作品質。

謝國樑表示，自2023年3月起執行的乾淨家園及市區設置垃圾桶等計劃，皆須倚賴基層清潔隊員執行清潔及清桶收運作業，他與環保局長馬仲豪討論後，裁示自今年2月起清潔獎金調高至1萬元，同時也將安全獎金調整為1500元，讓基隆成為六都外率先調高獎金的縣市，就是為了感謝基層同仁的辛勞，並鼓勵大家繼續為基隆打拚。

謝國樑也提及，基隆市自2023年10月開始，將亂丟垃圾裁罰金額從2400元提升至3600元，並為鼓勵民眾一同維護環境，將亂丟垃圾檢舉獎金提高至75%，同時更首創 LINE@的「基隆市亂丟垃圾檢舉平台」，透過建立官方平台，便利市民朋友加入，以共同維護市容環境品質。

馬仲豪指出，市長為體恤基層隊員，自今年度開始編列預算，將「廢棄彈簧床」委外由專業廠商處理，避免隊員冒著日曬雨淋於天外天廢棄場手工拆解彈簧床而造成的受傷風險，他也代表同仁感謝市長的關懷。

清潔大隊長徐游宇表示，隊員們執勤待命之空間陸續增購及汰換飲水機、微波爐等設備，不僅提高工作環境品質，也提升隊員們的工作士氣，他很感謝市長體恤隊員們在基層服務的辛勞。