氣象大作戰！基隆天氣預警教育訓練　助提升防災應變

▲基隆市在9日於災害應變中心辦理天氣預警教育訓練。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

因應極端氣候的挑戰，基隆市在9日於災害應變中心辦理天氣預警教育訓練。本次訓練邀請台大氣象團隊林得恩博士及中央氣象署黃葳芃科長，以「氣象災害基本知識」及「氣象防災資訊取得與研判運用」為主題。邀集民政處、產發處、工務處、社會處、環保局、各區公所及消防分隊等共約50名參與訓練，一起學習氣象資訊提升防災應變。

訓練內容包含台灣氣候及基隆天氣災害特性、氣象資訊在防災中的應用、颱風豪雨午後雷陣雨與氣象觀測資料之使用方式，以及極短期降雨的預警與災害防救措施。林得恩老師介紹利用氣象情資整合，透過系統式評估和滾動修正來達到防災預警，並藉由事後檢討累積經驗，讓市府防災團隊可以活用氣象資訊。

▲中央氣象署黃葳芃科長介紹氣象署近年來的精進作為。

中央氣象署黃葳芃科長表示，在氣候變遷的影響下，極端天氣事件發生的頻率增加，有鑑於此，氣象署積極發展預報技術，搭配第6代高速運算電腦的建置，提供更精緻、預報時間更長的預報產品，並藉由多元管道提供氣象資訊，無論是應用在災害防救，或是農林漁牧、能源等跨領域應用，都能讓我們的生命財產更有保障、生活更加便利。

5月開始進入防汛期，氣候上容易有連續多日降雨或午後雷陣雨的天氣型態。透過劇烈天氣監測預警教育訓練，可以讓市府防災團隊及時獲得氣象資訊，掌握及研判短延時強降雨的預警與分布。在災害發生前，有更多的時間來提前做好警戒及準備工作，提升防災團隊的災害應變能力，成為一個具有韌性的防災城市。

▲從歷史災害氣象分析氣象研判。