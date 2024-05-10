基隆表揚11位原住民模範母親　謝國樑感謝媽媽們無私奉獻

▲基隆表揚11位原住民模範母親。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府為慶祝即將到來的母親節，5日晚間在整修完成的司令大院子餐廳（要塞司令部），舉辦原住民族模範母親表揚活動，市長謝國樑向無私奉獻的母親們表示敬意，展示原住民文化的豐富多樣性及深厚情感。



在表揚活動中，謝國樑特別向來自不同地區的11位原住民模範母親表達敬意，並表示這些母親們各自在家庭生活中，展現出了非凡的母愛和堅韌的精神，她們的故事不僅激勵社區，也促進了原住民文化的傳承。

▲基隆市長謝國樑致詞。

謝國樑喜悅地向大家宣布，基隆市被重要的旅遊雜誌公布為全球12個不容忽視的旅遊城市，因為基隆有對行人友善的交通，比以前更加乾淨的環境，還有免費的室內兒童樂園，過去基隆的家長在假日要帶小孩到雙北去玩，現在是雙北的家長帶著小孩到基隆來玩，同時還能夠促進基隆的消費。



今年特別表揚的模範母親之一，是來自中正區的潘秀琴女士，她在早年與丈夫共同克服生活困難，照顧包括1名身障兒子在內的4名子女，還有聾啞的小叔，在2019年喪夫後，潘女士獨自一人承擔起家庭的重擔，但始終保持樂觀的態度，她堅強的生活態度和母愛精神，成為了社區中的楷模。