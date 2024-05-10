為3萬元相約談判！基隆「百年餅舖」前爆鬥毆　1男遭劃傷濺血

記者郭世賢、莊智勝／基隆報導

基隆市警方9日晚間6時22分許接獲通報，愛二路百年老店「連珍糕餅店」前竟有3名男子當街鬥毆，其中一人手掌還被利刃劃傷，當場濺血；警方獲報趕抵現場後，立即將傷者送醫治療，幸沒有生命危險，後續調閱監視器畫面展開追查，於案發1小時內將涉案的3名男子全數查緝到案，全案依傷害罪嫌移送偵辦。

▲基隆愛二路百年糕餅舖前發生流血鬥毆。（圖／民眾提供）

警方初步調查，24歲的傷者謝男在外積欠一筆3萬元款項，昨晚間債主陳男(42歲)邀約謝於愛二路百年老店前談判，謝男依約抵達，未料陳男竟帶了另名37歲的陳姓友人幫手，雙方一言不合當街發生扭打，陳姓友人隨即掏出預藏的折疊刀揮砍，混亂間謝男手掌遭劃開一道傷口，當場血流不止；2人見謝男受傷後，即轉身逃離現場。

警方事後獲報趕抵現場，先協助謝男送醫治療，並循線將2名涉案的陳姓男子查緝到案，全案訊後依傷害罪嫌移送偵辦。

第一分局警方強調，民眾遇有任何糾紛務必冷靜處理，切勿因一時衝動而誤觸法網；警方對於暴力行為「零容忍」，絕不寬貸，呼籲民眾切勿心存僥倖，意圖危害社會治安，警方將嚴正執法，以維護社會治安。

▼民眾目擊3人當街發生鬥毆衝突。（圖／民眾提供）

