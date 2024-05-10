基隆市府斥資352萬元　暖暖高中全新草皮球場啟用

▲基隆暖暖高中全新草皮球場9日啟用。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市府斥資352萬餘元，暖暖高中草皮球場完工，德和國小的帶式橄欖球隊也在全國比賽中奪冠，市長謝國樑9日帶著德和國小與暖暖高中國中部的橄欖選手們一同開球，宣布全新的草皮球場正式啟用，學生們都表示，有了全新的草皮球場，總算可以放心練習，對提升球技一定有很大幫助。

謝國樑受訪指出，很高興看到德和國小跟暖暖高中的學生們在橄欖球比賽中屢獲佳績，市府跟教育處當然要做學生們最堅強的後盾，基隆市的體育在全國發光發亮，不管是三級銜接或是職業體育賽事，市府都會繼續努力推動，也請各界給予支持鼓勵。在為球場開球啟用之後，暖暖高中國中部與德和國小的橄欖選手更舉辦了一場友誼賽，謝國樑也在現場觀賽，為學子們打氣加油。

暖暖高中國中部發展橄欖球體育專項，組隊以來曾榮獲2022年台北市中正盃七人制橄欖球錦標賽國中男子組碗級冠軍，以及2023年第56屆全國清忠盃橄欖球錦標賽冠軍的好成績。不過，原有練場地為壓克力球場且有多處破損，造成訓練存在侷限性，部分進攻防守動作無法扎實訓練。

市府教育處表示，為了改善學生的運動環境，市府投入352萬餘元，協助暖暖高中進行整體操場整建，將橄欖球訓練場原有壓克力材質改善翻新為人工草皮，同時也設置成手球訓練場，提供學生安全舒適且多功能的運動空間，幫助學校運動團隊正向發展。

暖暖高中校長單益章說，感謝市政府補助經費完成學校操場整體空間改善，除了人工草皮橄欖球和手球訓練場之外，還有兩邊的排球場，也充分提供校隊訓練和平時學生運動優質的活動場地。

暖暖高中橄欖球隊曾教練指出，很高興市府願意投入經費，改善選手學生訓練環，現在有安全完善的場地，以後學生練習可以更確實、更標準，也更安全！橄欖球隊學生開心歡呼：「總算可以在有草的場地上踢球了，我們一定可以再創佳績」。

德和國小校長賴鴻吳表示，該校帶式橄欖球隊在今年「第78屆全國橄欖球錦標賽國小帶式混合組」榮獲冠軍，在國手教練郭坤芳與學務處的悉心指導下，德和國小帶式橄欖球隊選手們，利用每天早自習與午休時間鍛鍊體能與球技，在8年內拿下3座全國橄欖球錦標賽冠軍。

賴鴻吳說，感謝市府對於體育環境的補強改善，挹注資源供各級學校設置多樣化的基層運動選手訓練站，並額外補助經費供學校參與賽事，讓孩子方有機會在全國競賽的舞台上展現訓練成果發光發亮。