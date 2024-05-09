忍受度竟不及實際4成　高中生體驗分娩陣痛...感謝母親偉大

▲同學實際體驗分娩過程的陣痛感受。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

在母親節的前夕救國團特地前進校園舉辦慶祝活動，邀請衛生所護理師宣導「青少年性健康」呼籲交友相處的正確觀念。活動中提供自願參加的同學實際體驗分娩過程的陣痛感受，在體驗後同學打電話向媽媽表達謝意與愛意，感謝生產過程忍受疼痛並祝媽媽「母親節快樂」。

上課中突如其來接到孩子在學校打來的電話媽媽坦言嚇了一跳，但知道原來是在校參加體驗課程後直呼很開心；透過電話那頭孩子分享體驗過程中疼痛感持續增強，不但撕裂感非常強烈甚至都冒冷汗了。感覺孩子彷彿真的長大了，李媽媽表示，孩子在體驗不到40分的疼痛感就宣告放棄了，可知道當初生產時那有如卡車撞到的疼痛感至少超過90分。

關山救國團會長周福安指出，在母親節的前夕特地向台北產科醫師林思宏所屬的基金會商借「分娩體驗儀」，透過感應貼片讓體驗的男女同學依個人忍受度從1到100分實際感受。周福安說，關山衛生所護理師先放映互動式的影片宣導青少年男女該如何正確的相處模式，再透過分娩體驗感受母親生產的辛苦呼籲要感恩。

餐飲科二年級的余鄭凱捷實際感受到50分疼痛感臉部表情就有些疼苦而放棄增強，他打給媽媽向媽媽說他稍微能體會在生產過程的辛苦，即使不到實際的一半已經是「痛徹心扉」受不了。校長王怡婷說，感謝救國團規劃這麼有意義的木齊「節感恩活動，平時就鼓勵同學求學不只是要學好課業和專業技能，品德教育更是學校持續推動的，期盼培養同學都能成為有愛、有禮、有品德對社會關心付出的人。