全國唯一！臺東縣政府推動原民地區共管

▲臺東縣政府推動原民地區共管。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／臺東報導

為使部落能夠與資源治理機關共同推行共管計畫，並維持緊密的合作關係，臺東縣政府9日舉辦利稻、下馬、武陵、歷坵、新化及重安等6個試辦部落與資源治理機關的共管合作意向書簽訂。臺東縣長饒慶鈴表示，臺東是全國第一也是唯一由地方縣市政府主動協助推動部落與資源治理機關合作的縣市，透過共管形成維護傳統文化與自然資源的夥伴關係，期盼共同實踐保障原住民族的土地權益、維持生活及延續文化，並促進土地的保護與永續利用。

合作意向書簽訂活動在原住民族委員會土管處副處長張信良及饒縣長見證下，農業部林業及自然保育署臺東分署長吳昌祐、交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處長林維玲、交通部觀光署花東縱谷國家風景區管理處副處長莊名豪、海端鄉長胡金至、延平鄉長余光雄、成功鎮長謝淑貞、金峰鄉長蔣爭光、達仁鄉長陳新輝等各資源治理機關共同參與，並與部落代表簽署合作意向。

饒慶鈴縣長提到，原住民族傳統土地資源的運用管理，一直是政府部門與部落間認知落差上衍生紛爭的主要原因；原住民族地區共管資源共同管理辦法於96年頒布後，族人即可透過共管模式，就傳統土地範圍和資源治理機關共同參與管理運用其自然資源、文化遺產、土地權益及其他相關事務上的合作；此次透過簽訂合作，確立未來推行部落共管的方向，期待相關資源治理機關與6個試辦部落在彼此尊重多元的基礎上，建立平等互惠友好的共管機制，攜手維護珍貴的土地與資源。

饒縣長表示，臺東原民地區共管資源共同管理試辦計畫自111年展開，歷經兩年以上與部落族人討論並有共識、觀摩學習推動有成的部落，再經與資源資理機關逐步討論分析，才有今天走向共好的第一步；今年起在6個試辦部落推動共管，不僅是對原住民土地權益的重視，也是臺東對聯合國永續發展目標(SDGs)的落實，確保族人繼續以傳統文化管理土地和自然資源的方式，維持生活和延續文化，並促進土地的永續利用、支持氣候行動和生物多樣性，實現環境永續、共同努力消除貧窮、促進良好健康與福祉等目標。

縣府原住民族行政處進一步說明，透過此計畫推動，除拉近彼此關係共同維護美好山林海洋外，期待部落族人將來在共管契約簽訂後，再次重回並學習管理熟悉的傳統土地，透過生活的日常與資源的運用，文化的根能再次強健完整的附著在這片南島語族起源的土地上，落實南島生活智慧普及在臺東；期待共管與合作讓資源治理機關與部落共好，更為部落族人帶來安居樂業的生活。