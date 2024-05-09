鸞山森林文化博物館環境教育中心揭牌　盼推動臺東環境教育

▲鸞山森林文化博物館環境教育中心揭牌。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／臺東報導

以原始森林為環境教育主題場域的延平鄉鸞山森林文化博物館環境教育中心，9日舉辦「環境教育設施場所」揭牌儀式，現場貴賓與鸞山森林文化博物館阿力曼館長共同揭牌，慶祝20年來在地深耕的文化種子終於萌芽破土而出。

臺東縣長饒慶鈴表示，鸞山森林文化博物館是繼米國學校環境教育園區後，臺東縣第7處通過認證的環境教育場域，更是縣內第一個布農族的環境教育場域，他們響應SDG4優質教育、SDG11永續城鄉、SDG15保育陸地生態等聯合國永續發展目標，長期在地深耕融入珍貴的布農族傳統文化，嘗試找回人和大自然的永續及對等關係，同時促進了眾多原住民青年返鄉，一同為環境教育和生態倫理的推廣事業奮鬥。

臺東縣環保局指出，鸞山森林文化博物館經過2年的努力，終於在今年3月通過環教場域認證，為許多有興趣參與認證且正在努力的夥伴注入一劑強心針，期盼鸞山森林文化博物館在未來能夠透過各種分享和交流活動，將申請經驗傳遞給更多具有潛力的場所，讓臺東的環境教育可以持續點亮更多場域。

阿力曼館長則說，為了要保留珍貴森林及布農文化，避免被財團開發，他以個人力量推動保護，找回人類跟大自然的永續共存的模式，至今已累積20餘萬人次進入，「鸞山森林文化博物館並不在彰顯人類知識權力的偉大，相反的，它讓人謙卑走入森林，成為森林的一部份」，正式獲得認證成為環境教育場域，更是一個重要的里程碑，會持續讓森林博物館的精神被更多人看見與認識。

環保局進一步說明，鸞山森林文化博物館環境教育中心規劃了「一日布農生活」及「森林銀行之小樹之歌」兩大環教課程方案，以森林銀行概念為出發點，讓來訪的朋友可以通過課程體驗布農族的文化，並了解氣候變遷及環境永續議題，館方在辦理環境教育體驗的同時也不忘考量土地的環境負載力，所以1天僅開放300人進入，歡迎有興趣的民眾透過博物館網站（http://www.forestculturemuseum.com.tw）預約體驗，一起感受傳統文化及原始森林之美帶來的震撼。