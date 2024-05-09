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奧運聖火抵馬賽！15萬人擠爆港口觀禮　將巡迴法國400城市

▲▼巴黎奧運聖火於8日抵達馬賽港，現場湧入15萬人潮共襄盛舉。（圖／路透）

▲巴黎奧運聖火於8日抵達馬賽港，現場湧入15萬人潮共襄盛舉。（圖／路透）

實習記者任庭儀／編譯

巴黎奧運聖火經過12天航行，8日登陸法國領土，抵達南部馬賽港（Marseille），現場湧入15萬人潮共襄盛舉。聖火將於9日起在法國本土展開巡迴，途經400多個市鎮及旅遊景點，最後於7月26日登上巴黎奧運開幕聖火台。

據美聯社、路透社報導，奧運聖火自希臘搭乘19世紀的三桅帆船「貝倫號」（Belem），時隔12日抵達法國第二大城市馬賽，岸上響起法國國歌《馬賽曲》（La Marseillaise），法國空軍飛行表演隊用彩色噴煙在空中描繪出奧林匹克五環標誌，以及象徵法國國旗的紅、藍、白，正式拉開2024奧運的序幕。

▲▼巴黎奧運聖火於8日抵達馬賽港，現場湧入15萬人潮共襄盛舉。（圖／路透）

▲法國空軍飛行表演隊用三色彩煙噴出代表法國國旗的紅藍白。（圖／路透）

▲▼巴黎奧運聖火於8日抵達馬賽港，現場湧入15萬人潮共襄盛舉。（圖／路透）

▲法國饒舌歌手Jul點燃聖火盆。（圖／路透）

首位火炬手是法國泳將馬納度（Florent Manaudou），曾在2012年奧運摘下4面獎牌，他走上貝倫號的甲板高舉聖火，並傳給帕運短跑金牌凱塔（Nantenin Keïta），再交給馬賽出身的饒舌歌手朱利（Jul）。朱利用火炬點亮聖火盆，數以萬計民眾在岸邊歡呼、揮手。

出席火炬傳遞儀式的法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）表示，「這代表準備工作已結束，奧運會進入了法國人民的生活。聖火在這裡，我們可以感到自豪。」在法國恐攻警戒達到最高級別之際，馬克宏說，將做好準備，保持警惕直到最後一刻。現場包括狙擊手和警犬部隊在內，約有7000名維安人員駐守馬賽港，維護遊客與居民的安全。

馬賽站結束後，聖火將繼續為期11周的巡迴旅程，1萬名火炬手會將聖火傳遞到法國64個地區。它將在長達1萬2000公里旅程中穿越400個城鎮和數十個旅遊景點，途經法國本土，以及加勒比海、印度洋和太平洋的海外屬地，並於7月26日成為巴黎奧運開幕式焦點。

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