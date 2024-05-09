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普悠瑪公車市區觀光循環線6／3改點　「iBus公路客運APP」可查詢

▲普悠瑪公車市區觀光循環線將自6月3日改點。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲普悠瑪公車市區觀光循環線將自6月3日改點。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東公車族及遊客請注意，目前由普悠瑪客運負責營運的市區客運，其中市區觀光循環線自6月3日起訖點及班次將會有所調整，更便利民眾往來轉乘搭乘火車及市區購物或就醫，公車即時動態可連結「台東觀光旅遊網」查看，或使用「iBus公路客運APP」查詢。

臺東縣政府表示，為讓公車族或是前來台東的遊客，在搭乘公車上更為便利，因此縣府經過調查、研究與分析這幾年的搭乘情形後，將市區公車起訖點從原本的台東轉運站改為台東火車站，未來從市區前往火車站時，無論搭乘順、逆循環班次，均可於半小時內抵達火車站。

另外，配合起訖點的更動，市區觀光循環線的班次也將進行調整；順循環班次為7:00起每小時整點自火車站發車，而逆循環班次則為每小時30分發車（僅早上第１班為6:35分發車）。

縣府交通及觀光發展處卜敏正處長指出，相信這次市區觀光循環線的改變可以有效提升民眾往來台東火車站與市區的效率，十分期待後續的正面效益，縣府也將繼續努力，為縣民朋友和遊客提供更好的公共交通服務。

交觀處也提醒民眾或遊客，如需查詢台東縣公車即時動態資訊及最新時刻表，可連結台東觀光旅遊網查看「資訊／交通指南／區內交通」頁面，或上交通部公路局「公路客運即時動態資訊網」查詢。使用手機的民眾，則推薦下載交通部公路局「iBus公路客運APP」，亦可即時查看路線及站點資訊，讓交通轉乘更便利。

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