北韓黨內元老金基南病逝！金正恩「親堆墳土」　平壤市民站街頭哭

▲金正恩參加金基南的出殯與告別式，並親手將墳土堆在棺木上。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

前北韓朝鮮勞動黨宣傳煽動部總書記金基南（金己男），曾因在北韓金氏三代世襲體制偶像化（神格化）工作立下汗馬功勞，被稱為「北韓的戈培爾」。近日，金基南以94歲高齡病逝。北韓最高領導人金正恩親自主持國葬，參與出殯與告別式。當金基南的靈柩行經平壤市區時，更有民眾站在街頭向靈柩致哀。

根據北韓官媒《朝中社》，金基南病逝後，金正恩直接擔任起「國家葬儀委員會委員長」一職，不僅全程參與告別式與出殯，在金基南的棺木下葬後，更親手將墳土象徵性地堆在棺木上，神情顯得相當哀淒。

金正恩表示，「因為國家有著金基南同志等眾革命元老，才能在歷史的風波當中，使主體革命偉業持續向前邁進。老革命家所秉持的高風亮節，使其一生成為因忠誠與愛國而耀眼的模範。」

在金基南的告別式中，朝鮮人民軍名譽儀仗隊更排列整齊，向空中發射180聲禮砲。朝鮮勞動黨中央委員會書記李日煥更朗讀哀悼詞，以紀念金基南將一生中的60餘年歲月奉獻給黨。

▼金基南病逝，朝鮮人民軍儀仗隊向空中發攝禮炮。（圖／翻攝自朝中社）

▲金基南病逝，平壤市民向行經市區的靈車低頭致哀。（圖／翻攝自朝中社）

《朝中社》也公開相片，當金基南的靈柩行經平壤市區時，市民們「自動自發」站上街頭排成一列，向掛有金基南遺照的靈車低頭致哀。

據悉，金基南1956年加入朝鮮勞動黨中央委員會後，曾擔任金日成綜合大學學系長、勞動新聞責任主筆，一路升官至宣傳煽動部副部長、部長、書記，2000年代更曾兩度率領北韓代表團抵達南韓，除了破格參謁南韓國立顯忠院，更悼念病逝的南韓前總統金大中。