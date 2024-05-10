女師兼AV女優！新婚1個月「老公被關」　她住男網友家下海拍片

▲ 新婚1個月人妻走投無路，在男網友說服下下海拍片。（示意圖／CFP）

記者陳宛貞／綜合外電報導

許多人嚮往新婚的甜蜜，日本卻有一名人妻結婚不到一個月就遭逢巨變，因丈夫染毒被捕入獄，她頓時失去經濟支柱，最後只好下海拍素人AV。

日媒《日刊SPA！》報導，這名26歲女子化名鹿賀Tomoko，在埼玉縣擔任美術教師，和在美術用品公司上班的老公結婚不到一個月，某天早上突然有警察上門，稱她老公持有及使用毒品，且屋內真的搜出電視上會出現的毒品，她也只能眼睜睜看著丈夫被捕。

比起丈夫入獄，更令鹿賀痛苦的是經濟問題，因為除了生活開銷，她還得償還貸款，而丈夫的父母離異多年，婆婆身體不好且凡事以自我為中心，公公則是全身刺青，令她甚至不敢說出丈夫被捕，只能一個人設法籌錢。

鹿賀無意與丈夫離婚，「因為沒有討厭的地方，所以沒想過離婚」，卻因財務問題快被逼到絕境，無依無靠之下上網傾訴，因此在論壇上認識一名男網友，對方提出和她討論財務問題，她便答應見面。

男網友一開始給她很多建議，後來卻提議和她一起「做生意」，實際上是看準鹿賀的身材，說服她下海拍素人AV。鹿賀因此多次和對方發生性關係，每周有一半的時間住在男網友家，幾乎完全依賴他。

因丈夫被捕的打擊，加上夫家沒有人可以依靠，男網友當時成為鹿賀的救命稻草。鹿賀在男網友說服下拍攝幾部AV貼補家用，後來對方卻開始事事干涉，不過隨著丈夫出獄的日子靠近，兩人自然而然地失去聯絡，如今已經杳無音訊。

鹿賀現在回想起來覺得對方十分詭異，認為當初是因丈夫被捕令她感到鬱悶，加上被錢逼急了，才會做出不尋常的判斷。雖然因丈夫染毒感到受傷，但仍努力轉換心情，準備迎接將出獄的老公。