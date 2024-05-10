甜點上的草莓「9成有農藥殘留」　消基會籲：明訂加工品檢驗標準

▲消基會公布草莓即食品抽檢結果。（圖／消基會提供）

記者楊惠琪／台北報導

母親節將至，不少民眾會買蛋糕過節，消基會今公布市售草苺蛋糕、草莓大福等草莓即食品抽檢結果，在17件產品中有16件有農藥殘留，但殘留量在容許標準內；不過有1件樣品有「不得檢出」的二氯松及三氯松。消基會呼籲主管機關，對生鮮蔬果加工後的即食品，明確訂定檢驗標準。

消基會董事長吳榮達指出，草莓經過水洗後較易腐爛發霉，而市售草莓相關即食品，放置多天仍呈現新鮮狀態，常讓消費者產生是否經過清洗的疑慮，加上食藥署近年邊境檢驗進口草莓不合格率無明顯改善，因而針對草莓相關即食品進行採檢。

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消基會於今年2月間，在台北市、新北市、台中市、台南市、高雄市的蛋糕、麵包及甜點專賣店購買取得 17件樣品，以檢驗生鮮草莓的檢驗標準，套用在草莓蛋糕等即食品進行農藥檢測，今公布檢測結果。

消基會針對17件樣品，進行411項農藥殘留測試，檢測結果有高達9成、16件檢出農藥殘留，雖然檢出量都在農藥殘留容許標準之內，但其中有1件驗檢出「不得檢出」的農藥二氯松及三氯松，其中二氯松具有致癌風險。

吳榮達指出，這次檢驗是以檢驗生鮮草莓的檢驗標準，套用在草莓蛋糕等即食品上，目前國內只針對生鮮農產品有明確的檢出標準及檢驗方式，對於農產品加工為即食品則沒有明確規範，憂心食安把關會有灰色地帶，呼籲主管機關重視，評估是否也將生鮮蔬果製成的即食品納入檢驗標準。





▲消基會抽檢市售常見草莓甜點。（圖／消基會提供）