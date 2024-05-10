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網購限時連動WcDonald’s「幻の麥當勞」　三大限定套餐62折起開搶

▲▼WcDonald’s幻の麥當勞開箱 。（圖／記者蕭筠攝）

▲WcDonald’s幻の麥當勞開賣後掀起搶吃熱潮。（圖／記者蕭筠攝）

記者洪菱鞠／台北報導

人氣速食麥當勞跨界動漫圈，讓WcDonald’s「幻の麥當勞」走進現實，雞塊盒、薯條盒等餐點包裝通通變身二次元，開賣後吸引動漫迷搶吃一波，網購業者現在也加入連動行列，推出期間限定「wowo星球x WcDonald’s」限量套餐，想體驗的人可趁62折起優惠買起來。此外，本週日迎來母親節，點八餐飲集團旗下點8號、點八粵餐廳祭出寵愛媽咪好禮三重送，為所有母親送上感恩和祝福。

不少日本動漫作品中，可以發現麥當勞LOGO經常被翻轉為WcDonald’s，而二次元WcDonald’s「幻の麥當勞」近日真的走進現實，讓動漫迷紛紛搶著嚐鮮，搭上這股熱潮，momo購物網也祭出「wowo星球 x WcDonald’s」三大限定套餐，集結麥當勞麥克鷄塊（原味）、勁辣鷄翅、蘋果派、薯條等人氣餐點，即日起限時優惠62折起，6月4日前至麥當勞兌換餐點，還可獲得限定款包裝，但數量有限換完為止。

針對三大限定套餐內容，有適合一人獨享的超值套餐，內含麥當勞經典10塊麥克鷄塊（原味）、薯條（大）及中杯可樂；雙人分享餐包括20塊麥克鷄塊（原味），還有蘋果派、薯條（大）及可樂（中）各兩份；想大口吃肉就選5月限定套餐，20塊麥克鷄塊（原味）與6塊勁辣鷄翅。另外，5月31日前momo麥當勞全館指定票券同享限時優惠。

「寵愛媽媽月」限時優惠!「點八餐飲」免費好禮三重送（圖／點八餐飲提供）

▲母親節將至，點八餐飲集團推出「五月寵愛媽媽月」特別活動，為所有母親送上感恩和祝福，5月1日起旗下「點8號」、「點八粵」餐廳祭出寵愛媽咪好禮三重送。（圖／點八餐飲提供）

週日（5/12）就是母親節了，想好要怎麼慶祝了嗎？不妨帶著媽媽一起來吃港點！點八餐飲集團推出「五月寵愛媽媽月」特別活動，旗下點8號、點八粵餐廳祭出寵愛媽咪好禮三重送，母親節來店聚餐，媽咪就能獲得面膜、限量手工布朗尼，再抽Le Creuset法式愛心鑄鐵鍋、金鑽不沾鍋具組及點八餐券等多項好禮。「點八小食」台北車站店、台北三創店，同步推出限定專屬禮遇，媽媽來店用餐消費任一套餐，免費送期間限定「雲朵可可酥皮蛋塔」。

東森購物網則有餐券最殺活動價，像是Tasty西堤餐券10張，市價7,350元，特價6,950元；陶板屋餐券4張，市價2,940元，特價2,796元，餐券全省通用，不分平假日，隨時帶媽媽去吃一頓好料。即日起至5/12全站消費達指定門檻即可獲得萬元樂透金；指定商品消費還能獲得價值33,800元高島按摩椅、價值16,800元輝葉律動機等大獎。

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