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超商領貨「金額正確」卻被示警　店員公開暗黑紀錄！網狂筆記

▲▼便利商店,店員,收銀,服務業,超商,打工,兼職,派遣。（圖／記者李毓康攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李毓康攝）

記者周亭瑋／綜合報導

近年來詐騙集團猖獗，他們更看準網購盛行，用盡心機設陷阱。一名網友日前到超商取貨，沒想到購買金額是正確的，卻被店員示警「是詐騙」。文章掀起熱烈回響，不少店員點頭認證，更熱心透露常見的「詐騙廠商名稱」。

網友日前在Dcard發文提到，當時他到超商取貨，店員看完卻提醒說，這個包裹可能涉及詐騙，更解釋道「這個物流（承軒）的很多都是詐騙。」

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這讓原PO不禁疑惑，「有人知道『承軒』是什麼狀況嗎？有沒有可能是真的，還是真的是詐騙？」同時，他也進一步解釋，自己確實有在網路上購物，金額也是正確的，況且也看不到裡面的內容物。

對此，就有超商店員直言，這真的是詐騙，「之前有客人提10萬現金來領包裹，名字也是我們店內的詐騙黑名單，我們極力阻止，表示一旦領了錢是回不來的，大概過三天他又回來堅持要領，說賣家打電話一直催促他，後來我們意識到這絕對有問題，直接報警請警察來處理，我們跟警察當時有在猜，客人也是線人或是幫兇，加上他態度很奇怪，最終真的是詐騙，後續我們店有被當地警局頒獎，我跟我同事有拿到反詐騙獎勵跟獎狀，請大家小心！」

▲店員分享常見詐騙名單。（圖／Dcard）

▲店員分享常見詐騙名單。（圖／Dcard）

不僅如此，還有同行透露，之前做超商時，常見的「詐騙慣用廠商」名單，包括翊發、側邊、翊翼、鴻風、可壹優、維優、和軒、皓炫國際、堅持、銘遠、百靈鳥、CQF等。

許多網友看完連忙做筆記，直呼「驚覺男友的名字也在上頭」、「還有銥錫無敵、速度、奇拍也高機率是詐騙」、「還有天利」、「好人一生平安，太謝謝你了」、「感謝分享」、「側邊這名字也太好笑」、「補充：速度、首波商社、奕聲塘、每速達、昕田鐘」。

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