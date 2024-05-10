「爸被騙走3千萬房產」遭疑假的！設計師心累發聲：水太深了

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周亭瑋攝）

記者周亭瑋／綜合報導

近日一篇文章「台灣就是一個詐騙天堂」在網上瘋傳，作者痛訴，76歲父親因加入LINE股票群組，最後家中價值3000萬的房子被騙走，甚至被拿去向銀行貸款1600萬元。文章掀起廣大迴響，但也被質疑造假，事後發文的設計師吐露初衷，更心累表示「水太深了…但我不會放棄，我會繼續默默處理，與執法單位配合。」

針對該篇爆紅的文章，設計師在臉書解釋，「我使用了兩個臉書帳號轉發，一個是我私人使用，一個是我聯繫工作與學校的朋友，目前兩篇分享數已超過上萬了，留言與私訊也幾千個，許多家新聞台也有採訪的請求。」

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她接著透露，當時發文的兩個初衷，「其一，我原本只是抱著跟大家分享慘痛經驗的想法，希望大家多注意家中老人不要亂相信陌生帳號與群組，因為真的被騙後結果痛不欲生。希望大家自保，因為警察單位要抓是很難的，案件太多了。當然我也相信執法單位會盡力給我們公道。」

其二，若能因此有相當單位介入協助，對他們來說是最好的，「因為我們不熟法律，也沒什麼人脈，我懇求有專業知識的人，能夠教我，幫幫我們。」

▲設計師發文吐初衷。（圖／翻攝自臉書）

然而，此事的擴散程度已遠遠超越預期，她更不斷受到酸民、網軍的攻擊，「我拖著疲憊不堪的心靈，最後想為自己與家人發聲，但最終受到不知道是詐騙集團或哪派來的網路言論攻擊。還有我爸帳號又被人登入，刪光了所有截圖，連一般照片都沒了。」

設計師不禁哀嘆，「這個社會不能說太多實話的。你被騙、你受害全部都要默默隱藏，受害人還要被言語攻擊二次傷害。我從昨日到今天，已經收到數十個私訊，說自己家裡也被詐騙，金額數萬至數千萬，但他們不敢說，因為怕惹事、怕被笑。是的...在我考慮到我爸在台的安危，還有我快崩潰的心靈，我決定不再討論此事了。」

最後，她也強調，儘管水很深，但她是不會放棄的，也會繼續處理並與執法單位配合，「但還是謝謝給我溫暖與加油打氣的人們，也很感謝私下跟我分享他們被騙慘況的朋友，真得我們都好痛。希望這世界多一點愛吧...太累了。」