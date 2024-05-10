要學校秘書幫兒子印婚宴請帖　虎尾高中校長遭控職場霸凌

▲全教總舉行記者會指控虎尾高中校長涉職場霸凌。（圖／全教總提供）

記者楊惠琪／台北報導

國立高中校長遴選作業展開，全國教師工會總聯合會今舉行記者會踢爆虎尾高中校長陳惠珍涉職場霸凌，仍申請連任。一名學校老師出面控訴，長期遭校長言語羞辱、強迫餐費買單、幫校長兒子印婚宴請帖等，向教育部申訴竟無法成案，導致身心俱疲。全教總呼籲校長遴選會應嚴格把關，淘汰不適任校長。

曾擔任虎尾高中校長陳惠珍秘書的當事人，今天在全教總的陪同下召開記者會。當事人指出，任教虎尾高中20年，擔任導師、社團指導教師及行政工作期間，工作態度與成果良好可受公評。

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當事人指出，自從接任校長室秘書後，屢遭校長職場霸凌，被要求幫她印兒子的喜宴請帖、捐款給學校等，更經常以羞辱性話語及動作進行職務交派或指導，甚至夥同其他處室主任對自己進行排擠行為，向國教署申訴竟回覆霸凌不成立，甚至在國教署調查期間，「校長並未停止對我的霸凌，甚至還變本加厲。」

全教總理事長侯俊良表示，接獲虎尾高中老師陳情，校長陳惠珍涉嫌嚴重職場霸凌與濫權，宴請校友的餐費，強迫老師買單，還把專任教師當服務生使喚，要求跑腿去買虱目魚粥宴請訪客，要求校長秘書幫忙印兒子的婚宴請帖，甚至因對母親節賀卡不滿，就公然將成品撕毀、大聲咆哮斥責。

侯俊良指出，陳情老師向國教署申訴，竟被國教署打回票，認定霸凌不成立，合理懷疑校長和國教署關係良好，目前正值國立高中校長遴選作業，呼籲國教署切勿袒護包庇不適任校長，別讓一個任意發洩情緒、公私不分、霸凌老師的校長，還可以繼續連任。

針對前任秘書指控，虎尾高中校長陳惠珍全數否認，她受訪時強調，擔任校長期間，依法行政、自律甚嚴，況且霸凌案經國教署委託的專家、學者與律師訪查，已於4月16日行文說明案件不成立，可昭公信，也尊重校內老師的申訴權益。

教育部回應，為保障陳情人權益，調查小組3位專家學者全部外聘，並包含1位律師，調查過程已逐項檢視包括校友餐宴、母親節卡片等檢舉事由，並訪談當事人及關係人計10餘人後，作成調查報告。經職場霸凌防治及申訴處理委員會就調查報告內容及事實認定充分討論後，認定霸凌案不成立。

針對高中校長遴選，教育部表示，會秉持公平、公正、公開原則辦理，強調虎尾高中霸凌案係經審慎調查程序並經審議不成立，如有新事證，教育部將以公正、客觀原則，勿枉勿縱審慎處理。

