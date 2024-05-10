　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

要學校秘書幫兒子印婚宴請帖　虎尾高中校長遭控職場霸凌

▲全教總舉行記者會指控虎尾高中校長涉職場霸凌。（圖／全教總提供）

▲全教總舉行記者會指控虎尾高中校長涉職場霸凌。（圖／全教總提供）

記者楊惠琪／台北報導

國立高中校長遴選作業展開，全國教師工會總聯合會今舉行記者會踢爆虎尾高中校長陳惠珍涉職場霸凌，仍申請連任。一名學校老師出面控訴，長期遭校長言語羞辱、強迫餐費買單、幫校長兒子印婚宴請帖等，向教育部申訴竟無法成案，導致身心俱疲。全教總呼籲校長遴選會應嚴格把關，淘汰不適任校長。

曾擔任虎尾高中校長陳惠珍秘書的當事人，今天在全教總的陪同下召開記者會。當事人指出，任教虎尾高中20年，擔任導師、社團指導教師及行政工作期間，工作態度與成果良好可受公評。

[廣告]請繼續往下閱讀...

當事人指出，自從接任校長室秘書後，屢遭校長職場霸凌，被要求幫她印兒子的喜宴請帖、捐款給學校等，更經常以羞辱性話語及動作進行職務交派或指導，甚至夥同其他處室主任對自己進行排擠行為，向國教署申訴竟回覆霸凌不成立，甚至在國教署調查期間，「校長並未停止對我的霸凌，甚至還變本加厲。」

全教總理事長侯俊良表示，接獲虎尾高中老師陳情，校長陳惠珍涉嫌嚴重職場霸凌與濫權，宴請校友的餐費，強迫老師買單，還把專任教師當服務生使喚，要求跑腿去買虱目魚粥宴請訪客，要求校長秘書幫忙印兒子的婚宴請帖，甚至因對母親節賀卡不滿，就公然將成品撕毀、大聲咆哮斥責。

侯俊良指出，陳情老師向國教署申訴，竟被國教署打回票，認定霸凌不成立，合理懷疑校長和國教署關係良好，目前正值國立高中校長遴選作業，呼籲國教署切勿袒護包庇不適任校長，別讓一個任意發洩情緒、公私不分、霸凌老師的校長，還可以繼續連任。

針對前任秘書指控，虎尾高中校長陳惠珍全數否認，她受訪時強調，擔任校長期間，依法行政、自律甚嚴，況且霸凌案經國教署委託的專家、學者與律師訪查，已於4月16日行文說明案件不成立，可昭公信，也尊重校內老師的申訴權益。

教育部回應，為保障陳情人權益，調查小組3位專家學者全部外聘，並包含1位律師，調查過程已逐項檢視包括校友餐宴、母親節卡片等檢舉事由，並訪談當事人及關係人計10餘人後，作成調查報告。經職場霸凌防治及申訴處理委員會就調查報告內容及事實認定充分討論後，認定霸凌案不成立。

針對高中校長遴選，教育部表示，會秉持公平、公正、公開原則辦理，強調虎尾高中霸凌案係經審慎調查程序並經審議不成立，如有新事證，教育部將以公正、客觀原則，勿枉勿縱審慎處理。
 

ET快訊
今「全台有雨」降快10℃　連3天跌到15度時間曝
快訊／屏東驚傳銀樓搶案！歹徒球棒暴打老闆夫婦

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

今「全台有雨」降快10℃　連3天跌到15度時間曝

櫛瓜蒸煮完「味道超苦」！營養師曝原因：會苦千萬別吃

北部炸雷雨一晚「3縣市停電」影響7945戶　台電回應了

快訊／桃園又停電！大園、中壢「1667戶一片黑」　台電回應了

手機又震動了⋯丈夫奪命連環Call後失控　她嘆：竟是焦慮的開端

快訊／大雷雨夜襲北台灣！氣象署發「7縣市大雨特報」　警戒區域曝

快訊／鋒面接近各地降雨增　東北季風增強「北台灣轉涼」

北部開始下雨了！彭啟明曝雷達圖：明天雨更大

快訊／新北板橋停電！網：有聽見爆炸聲　大觀路、僑中一街陷黑暗

爆紅書《老公怎麼還不去死》陽明交大0人借閱！小編一段話慘被罵翻

近20年最強磁暴來襲！　全球各地出現超美極光

彰化孝子郵差遭樹壓亡　母見靈車淚崩：別擔心我

百萬人敲碗鄧紫棋「救《歌手2024》」　她笑回：真的挺好看，但我在開演唱會XD

三重女婿帶博美犬逃亡！　繳4萬多租房2天就被抓

曹雅雯1個月暴瘦10公斤「臉頰凹陷」　罹厭食症「吃了就吐」：水也喝不下..

韋禮安.羅時豐合唱台語版＜如果可以＞　雙胞胎合體！曝「走投無路」才認識XD

楊謹華問周揚青：沒想結婚嗎？　她單身3年..認了「曾想嫁」

小S唸Lily卡片兩句就哭了！　女兒真情告白「永遠是妳的依靠」

三重滅門案「糯米被帶走了」　大女兒赴分局將愛犬抱回家

祖孫三代滅門！姐：最近有吵架　「妹婿曾借40萬」目前下落不明

今「全台有雨」降快10℃　連3天跌到15度時間曝

櫛瓜蒸煮完「味道超苦」！營養師曝原因：會苦千萬別吃

北部炸雷雨一晚「3縣市停電」影響7945戶　台電回應了

快訊／桃園又停電！大園、中壢「1667戶一片黑」　台電回應了

手機又震動了⋯丈夫奪命連環Call後失控　她嘆：竟是焦慮的開端

快訊／大雷雨夜襲北台灣！氣象署發「7縣市大雨特報」　警戒區域曝

快訊／鋒面接近各地降雨增　東北季風增強「北台灣轉涼」

北部開始下雨了！彭啟明曝雷達圖：明天雨更大

快訊／新北板橋停電！網：有聽見爆炸聲　大觀路、僑中一街陷黑暗

爆紅書《老公怎麼還不去死》陽明交大0人借閱！小編一段話慘被罵翻

「敷面膜」正確方法公開！片狀躺著效果最好　加碼新品膚質有感提升

大聯盟公開大谷4歲與媽媽合照　球迷驚訝：媽媽跟老婆眼睛好像

母親節「病毒同樂會」　醫：開診連9發燒

屏東驚傳銀樓搶案！歹徒球棒暴打老闆夫婦　路過警衝入壓制

今「全台有雨」降快10℃　連3天跌到15度時間曝

千億湘茶／高雄茶人紮根17年　黑茶加「台灣烏龍工序」更甘甜

皮膚科醫師揭3個「加重痘痘」的生活習慣：睡眠不足大NG

道奇教頭昨晚就要大谷今天休息　確保他保持最佳狀態到十月　

鎖匠破門「進去就有味道」！　三重滅門案母遺體仍緊抱3歲兒

千億湘茶／傳統作坊走向機械化　40年老茶人轉戰茶廠流水線

一坨「方正扁扁貓」黏在路中！　暖女嚇哭以為車禍...近看秒傻眼

生活熱門新聞

北部開始下雨了！彭啟明：明天雨更大

Google正在錄下你的聲音！　關閉步驟一次看

今明全台變天　「下最大」地區曝

半夜「超大筆錢入帳」　女友忽冒出來！男冷掉分手

北部一晚「3縣市停電」　台電回應了

快訊／7縣市大雨特報！最新警戒區域曝

貨到付款收到「詐騙包裹」！前物流業者曝解方

專家曝驅蚊最快方法　「1電器」比捕蚊燈強

鋒面快閃！今晚到明天雷雨炸全台　周二到周五輻射冷卻「溫差大」

櫛瓜蒸煮完味道超苦！營養師：別吃

「寶寶沒有大拇指」家人堅持打胎！她淚：不是大缺陷

暈船台積電主管「我養妳就好」　她驚異常：繼續曖昧？

不讓民眾追著垃圾車跑！環境部再補助11縣市試辦「定時定點收運」

拍片超過10年！PTT狂讚「他是YouTube界清流」

更多熱門

相關新聞

宜蘭南澳鄉公所傳性騷　女員工控2長官霸凌

宜蘭南澳鄉公所傳性騷　女員工控2長官霸凌

宜蘭南澳鄉公所爆性騷疑雲，鄉長李勝雄及前農政課長、現任宜縣府原住民事務所長林志雷，遭一女課長指控性騷，讓她多年身心煎熬及險些流產等！而宜縣府調查小組正調查中。鄉長李勝雄說：「我行得正、會還我清白」。林志雷表示，指控是子虛烏有，調查會還他清白。

台東國小校長甄選爆爭議　教團：口試委員和錄取者聚餐照流出

台東國小校長甄選爆爭議　教團：口試委員和錄取者聚餐照流出

南韓43%上班族認「不快樂」平均輕度憂鬱

南韓43%上班族認「不快樂」平均輕度憂鬱

遭遇「職場霸凌」怎麼辦

遭遇「職場霸凌」怎麼辦

剛到職被同事約午餐　竟是下馬威

剛到職被同事約午餐　竟是下馬威

關鍵字：

校長遴選職場霸凌教師控訴學校爭議教育部調查

讀者迴響

熱門新聞

北部開始下雨了！彭啟明：明天雨更大

男付不出醫藥費出院　家中猝逝沒錢下葬

牛肉麵99元！三商巧福生日慶優惠5/14登場

祖孫三代滅門　生前出遊天倫畫面曝

三重滅門案妻子是二寶媽　「糯米」是岳母的狗

Google正在錄下你的聲音！　關閉步驟一次看

今明全台變天　「下最大」地區曝

社區電梯基金按坪數分！她住1F拒付挨告結果曝

恐怖女婿正面照曝光！亡妻曾誇他這件事

YTR小吳公開「路人無碼照」被罵爆！　緊急刪文道歉：是我思慮不周

半夜「超大筆錢入帳」　女友忽冒出來！男冷掉分手

即／竹東老字號冰店大火！整排建物燃燒

第一眼看到魚還是貓？超準心測

滅門血案！女婿疑「先殺妻再殺母親、繼子」　醫：還廢死嗎

北部一晚「3縣市停電」　台電回應了

更多

最夯影音

更多

近20年最強磁暴來襲！　全球各地出現超美極光

彰化孝子郵差遭樹壓亡　母見靈車淚崩：別擔心我

百萬人敲碗鄧紫棋「救《歌手2024》」　她笑回：真的挺好看，但我在開演唱會XD

三重女婿帶博美犬逃亡！　繳4萬多租房2天就被抓

曹雅雯1個月暴瘦10公斤「臉頰凹陷」　罹厭食症「吃了就吐」：水也喝不下..

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面