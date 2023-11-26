剛到職被同事約吃午餐「下馬威」！心理師揭「8種職場霸凌」應對

▲剛到職被同事約去吃午餐，想不到竟被「下馬威」。（圖／視覺中國）

文／諮商心理師林萃芬

摘自／時報出版《從說話洞察人心》

引言：新進員工通常都希望儘快融入環境、讓工作上手，也期待與同事相處融洽。不過心理師林萃芬在《從說話洞察人心》書中分享一個案例，一位朋友剛跳槽到一家大型企業集團，資深同事很快地邀請他去吃飯。起初，一切看起來都很溫馨，但當服務生端上咖啡後，氛圍突然發生了變化。資深同事的態度從友好轉為威脅，不斷強調「你要乖乖聽話，我叫你怎麼做就怎麼做」。這頓本應是歡迎新人的「接風飯」，卻變成了一種霸凌的展現「下馬威」。

●職場新人策略，坦誠對抗霸凌；自我成長，心理防護建立

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在職場中，新人常面臨一種挑戰：擔心地位受威脅的霸凌者。這些人通常因恐懼而對新進員工施加壓力。要緩解這種情況，一個有效的策略是「自我開放」，即向對方坦誠表達自己的意圖和行為，確保不會威脅到他們的地位。如果這種方法無效，可能就是對方自身的問題——缺乏自信和安全感。

在這種情況下，我們可以將其視為一種學習機會，或者如果情況持續太久，就需要考慮自己的心理健康。不過，即使公司有欺負新人的現象，也不必太沮喪，隨著我們在公司的適應和成長，建立人脈和發現自我價值，我們將逐漸形成一種保護自己的心理防護，避免被他人輕易欺凌。

▲職場霸凌形式很多，心理師揭開8種常見的行為，教讀者如何辨識。（圖／視覺中國CFP）

●揭露職場霸凌，8種行為一目了然

職場霸凌的形式繁多，包括揶揄嘲笑、言語恐嚇、散布謠言，以及孤立和排擠同事等8種常見行為。這些行為可能在公開或私下進行，目的在於使目標對象感到不安、羞愧，或質疑自己的價值。

霸凌者可能會利用揭露同事的短處或嘲笑來造成對方的焦慮。這些行為對受害者的自尊心和心理健康造成了深遠的影響，進而影響整個組織的健康。因此，識別和應對這些霸凌手段，對於建立一個積極和支持性的工作環境非常重要。

職場中霸凌行為可以有多種形式，它們包括：

1.揶揄嘲笑：霸凌者通過嘲笑他人，經常以幽默的外衣掩蓋其傷害性。

2.言語恐嚇、羞辱、威脅：這些行為可能是公開的或私下進行，讓被霸凌者感到畏懼和自我懷疑。

3.貶低努力、能力、尊嚴：這種言語上的攻擊會讓人感到羞愧，質疑自身價值。

4.吹毛求疵，刻意為難：霸凌者故意在小事上挑剔，以挑起爭端。

5.刻意誤解、扭曲言行：這是一種主動攻擊，基於對別人敵意的預設。

6.孤立、排擠：關係霸凌，迫使受害者讓出資源或地位。

7.言語恐嚇、散布謠言：透過網路或其他渠道散布不實信息，破壞他人名譽。

8.「冷暴力」：包括濫用權力和精神操弄，對受害者的心理健康造成嚴重傷害。

▲遭遇職場霸凌也可能會留下心理創傷。（圖／CFP）

●霸凌留創傷，心理修復友情支持是關鍵

在諮商過程中，我們常見許多人因長期遭受霸凌而遭遇心理危機，如感到孤獨、焦慮、憂鬱、自尊心低落，甚至渴望逃離這種環境。霸凌的影響深遠，即使脫離了這種環境，受害者的心靈仍可能留下深刻的創傷，他們害怕再次遭遇孤立、排擠或中傷。

要幫助這些人，建立支持性的友誼至關重要。可以通過陪伴他們散步、聆聽他們的煩惱等實際行動來逐步修復他們的心靈傷痛，而不是簡單地告訴他們「這沒什麼」或「不要理會」。

●預防辦公室霸凌，設準則保工作和諧

為有效避免辦公室霸凌，主管需積極降低衝突氣氛，不屈服於如尖叫、嘲弄、威脅等高壓行為。實行「暫停法」，即讓情緒激動的員工在安靜空間冷靜，再設定行為公約，明確界定辦公室行為準則及違規後果。

公司應強調所有員工共同負責營造無霸凌的工作環境。若發現霸凌行為，應立即通知人事部門或撥打申訴專線。公司會保密處理投訴並對證實的違規者進行懲處，從而促進職場和諧與公正。

★本文摘自時報出版《從說話洞察人心：摸透對方心理，把話說得恰到好處，輕鬆駕馭人際關係》，作者為諮商心理師林萃芬。深入淺出分析各種常常聽到的語言，除了說明語言背後的心理動機外，也整理出不受傷害的應對方式。