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年後開工超痛苦？南韓43%上班族認「不快樂」　平均呈現輕度憂鬱

▲▼上班族。（圖／CFP）

▲南韓職場工作壓力大，一項調查顯示，南韓上班族憂鬱量表平均分數可解釋為輕度憂鬱症狀。（示意圖／CFP）

記者張寧倢／編譯

南韓近期一項問卷調查結果顯示，受訪的1000名上班族中有高達43%的人同意「對於工作內容失去興趣或不快樂」，更有20%的人承認「曾經想過不如死掉算了或曾想過自殘」，而整體受訪上班族的憂鬱量表平均分數可以解釋為，已經出現輕度憂鬱症的症狀。

根據韓聯社報導，南韓民間團體「職場欺凌119」（暫譯）委託了民調專門機構Embrain Public進行問卷調查，從2023年12月4日至11日以南韓1000名上班族為對象，分析「過去2周的精神狀態（憂鬱）」。問卷調查結果顯示，填答者憂鬱量表平均分數為5.62分，整體上正經歷著憂鬱症狀。

問卷題目是以憂鬱症自我檢測的病人健康問卷（PHQ-9）為基礎所設計，合計分數落在20~27分可以解釋為可能患有嚴重憂鬱症，10~19分可能患有中等程度的憂鬱症，5~9分則是輕微憂鬱症狀，0~4分可以解釋為沒有憂鬱症症狀的狀態。

1000名受調查者中，回答「對平時做的事情失去興趣或感覺不到快樂」的人佔43%，回答「難以入睡或經常醒來／睡得太多」的佔42%。另外，有五分之一（20%）的上班族認為「還不如死了更好 / 曾想過自殘」。

▲加班，上班，夜班，過勞，上班族。（圖／視覺中國）

▲在職場是否曾遭受霸凌、受訪者年齡、公司人數規模都可能是影響精神健康的因素。（示意圖／CFP）

曾遭受過職場霸凌的受訪者們憂鬱量表平均分數為8.23分，不曾遭遇霸凌的受訪者平均則得4.64分，顯示職場霸凌對上班族的精神狀態頗具影響。

另外，非正職員工（6.61分）的憂鬱程度也高於正式職員（4.96分），進一步來看，填答「覺得自己做錯了或失敗了／讓自己和家人感到失望了」的非正職員工比例約為一半50.3%、正職員工為34.7%，填答「心情低落、憂鬱或感到沒有希望」的非正職員工高達59.3%、正職員工45.5%。

此外在調查中還觀察到，職場規模越小、薪水或年齡越低、工作年資越短，整體上憂鬱經驗的回答率就越高。特別是從同意「還不如死了好／有過自殘的想法」的比例來看，20多歲（31.3%）比50多歲（15.0%）高，工作時間不到1個月（36.9%）比年資5年以上（11.5%）高，月薪少於150萬韓元（27.4%）也比月薪500萬韓元（13.8%）高。

女子,女性,女生,上班族,崩潰,難過,憂鬱,壓力,短髮（示意圖／CFP）

▲接受問卷調查的非正職員工中，有將近6成同意自己心情低落或憂鬱。（示意圖／CFP）

民團「職場欺凌119」人士表示，不僅是職場內的霸凌經驗，包含僱傭穩定性、公司規模、薪水程度等勞動條件，甚至年齡、年資等決定職場地位的因素，都會對上班族的精神健康產生影響，特別是員工少於5人的小型企業、派遣或外包等間接僱傭勞動者的憂鬱程度更高，因此需要完善並消除「死角地帶」的法律與制度。

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