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台東國小校長甄選爆爭議　教團：口試委員和錄取者聚餐照流出

▲全教總舉行台東縣校長甄選爆爭議記者會。（圖／記者楊惠琪攝）

▲全教總召開台東縣校長甄選爆爭議記者會。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

中小學校長遴選作業將至，全國教師工會總聯合會接獲檢舉，台東縣政府去年底舉辦112學年度國小校長甄選，疑似出現弊端，包括6名口試委員皆是地國小校長，沒有任何專家學者或教師代表，甚至口試委員和甄選錄取者還出現在同一場餐會上，聚餐照片流出引發討論，呼籲台東縣教育局公開說明。

全教總今舉行記者會揭發台東縣校長甄選弊端，全教總理事長侯俊良指出，這次校長甄選6名口試委員皆為當地國小校長，其中5位是現任校長、1位是退休校長，甚至有 3名口試委員與3位甄選錄取者，日前還出現同一場餐會，此外，還有3位通過甄選考試的考生是現任校長的親屬，令人憂心校長考試淪為攀交情、比關係。

侯俊良表示，此次台東校長甄選6名口試委員都是當地校長，通常口試委員的遴聘通常會考量兼顧理論與實務，會有專家學者、教師代表等，6位口試委員都是當地國小校長，比例明顯失衡；且口試成績占比高達4成，口試委員與錄取者是否有特殊交情或親屬關係，肯定會成為其他考生關注焦點。

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全教總文宣部主任羅德水指出，校長甄選制度，就是一般所指的候用校長考試，甄選機制可以說是校長遴選前最重要的環節，日前接獲檢舉，某教育協會在當地舉辦餐會，有3名校長甄選口試委員與3名錄取者同時出現；此外，有3名通過甄選考試的考生，更是現任校長的親屬，口試委員與考生的關係，難免不會遭人物議。

侯俊良表示，即將進入年度校長遴選作業，呼籲教育部國教署、各地方政府，應秉持公開、透明、專業態度為校舉才，過往校長遴選常出現的種種缺失，包括：事先運作喬志願、一個蘿蔔一個坑、不尊重教師組織，欠缺不適任者的淘汰或退場機制等，更應徹底檢討，真正杜絕爭議與紛擾。

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