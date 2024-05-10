假檢警詐騙「車手狂領15萬」　ATM前東張西望...台南警逮人

記者林東良／台南報導

台南市警二分局海安派出所副所長高德陵等員警，9日上午11時45分巡邏發現，民生路二段某銀行之ATM機台前，30歲吳姓男子神情緊張左右張望，並手持提款卡重覆提領千元大鈔，警方察覺可疑上前盤檢，當場逮獲吳姓車手持被害人領款卡提領詐款共15萬元。

▲台南市警二分局警方在銀行ATM機台前，查獲30歲吳姓車手，起獲贓款，並協助將被害人帳戶內500多萬元之積蓄即時圈存，避免再遭詐團領取。（圖／記者林東良翻攝，下同）

警方除吳嫌身上起出剛領到之15萬元詐款、又在其騎乘機車內，查扣犯罪所得7萬2千元，當場將他帶回依涉犯詐欺罪、洗錢防制法等罪嫌偵辦。

警方指出，吳男在提款機領錢時，左顧右盼神情慌張，並反覆將提領之一疊疊千元大鈔未清點急忙放入口袋內，經警方趨前盤檢詢問，其竟無法交代所持提款卡之所有人，馬上為員警查知係詐欺提款車手。經仔細檢查攜行之物，除身上藏有甫分5次領出之15萬元千元大鈔，另機車內放有犯罪提款所得7萬2千元（吳嫌以每次提款所得3％為酬金），吳表示係9日早上接獲詐團不明人等之通訊指示，在公車站旁取得提款卡而提款，對提款卡之來源亦無法明確交代，全案調查後依詐欺、洗錢防制法等罪嫌送辦，並將擴大追查幕後詐團共犯中。

員警查明提款卡所有人並取得聯繫，並通知李姓被害女子到場，查知李女於8日接獲詐團之偽裝台南地檢署檢察官之電話，誤信假檢警之詐術話語，將其所有之存摺、提款卡及密碼交給不明詐團男子監管。在9日接獲海安派出所員警來電詢問始知遭騙，急忙到派出所配合調查，也在員警迅速通報處置下，將其帳戶內500多萬元之積蓄即時圈存，以避免再遭詐團領取，也讓被害人再三向員警致謝。

第二分局表示，今年迄今共緝獲26名不法車手到案嚴辦，也與金融機構共同合作成功攔阻近8000多萬現金免遭詐騙匯出，也將針對詐欺犯罪全天候密集採制服及便衣交叉運用方式，嚴打詐欺提領車手犯罪；也提醒民眾應有防詐警覺，勿輕信花言巧語，有任何疑問可立即撥打165反詐騙諮詢專線或110來求證及協助。