驚！台中1-4月疑似食物中毒案多達68件　破去年全年件數

▲新北裕德國際學校參加到台中參加食農教育發生疑似食物中毒事件。（圖／資料照片）



記者游瓊華／台中報導

台中市議會今天進行警消環衛業務質詢，市議員江肇國表示，光今年4個月台中食品中毒通報就達到68件，已經超越去年一整年的通報數51件，要求衛生局稽查數字應和中央主計處校正，並成立「食安輔導團」透過事先驗證制度，有效提高食品安全；市議員蔡耀頡也要求衛生局啟動行政程序的調查，主動積極關心及協助食物中毒的師生。

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▲市議員江肇國表示，光今年4個月台中食品中毒通報就達到68件。（圖／記者游瓊華翻攝）



台中食安事件連環爆，包括台中女中、大華國中破百師生吃完午餐上吐下瀉，日前也有全大運選手吃了飯店早餐生菜沙拉也身體不適；昨（8）日更傳出新北裕德國際學校到台中進行食農教育，逾百師生疑食物中毒上吐下瀉。

對此，台中市衛生局長曾梓展表示，受到北部寶林事件影響，以及醫護對相關案件警覺性提高，一有狀況就通報，也讓通報量上升；此外，裕德國際國小疑食物中毒案，食安處已取得餐盒留樣及採檢炒鍋、鏟子、夾子等3件檢體送驗中，預計最快兩周後有初步結果。

▲市議員蔡耀頡也要求衛生局啟動行政程序的調查。（圖／記者游瓊華翻攝）



江肇國指出，數字的增加，代表稽查的力道上升，市府願意主動公布、通知，且有提高警覺這是好事。但調閱主計部的資料顯示，市府的稽查能量大約在6至7千家，與衛生局所指2萬多家相差甚遠，應主動澄清。

江肇國說，目前食品稽查三級制度中，第二級不見了，第三方的簽證不具效力，許多食品技師只能去食品工廠上班，市府應該主動來做「食品簽證」，食品安全不應該只若賴最後的稽查，蘇丹紅和和牛事件，都還要仰賴吹哨者，食材都已經下肚了，應該要從食品簽證方面著手，才能有效事先預防。