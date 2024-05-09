少女色誘仙人跳！日本男大生被逼到墜樓亡　15歲少年共謀獲不處分

▲日本一名男大生落入國中少女的仙人跳陷阱，被數名少年逼到墜樓。（示意圖，非文中當事人／CFP）

記者張寧倢／綜合外電報導

日本大阪家庭裁判所（家事法院）8日對一名15歲高中少年作出無罪裁決。這名少年先前與14歲國中少女等人共謀，利用仙人跳敲詐手法威脅一名22歲男大生，對方被逼迫逃到一棟大樓卻不慎失足墜樓死亡。法官認為少年「故意監禁的證據不夠充分」，因此不予處分。

根據日媒產經新聞、ABC電視台報導，案件發生在2月12日，這名15歲高中生當時與14歲國中少女以及另一名13歲少年在大阪市中央區一棟大樓對22歲男大生設下美人局，他們將男大生引誘到大樓外部的開放式樓梯，男大生被迫往上逃到最高的第6樓階梯。

由於少年們堵住了樓梯和電梯出口，讓男大生無處可逃，迫使他從高樓跳向隔壁棟建築，過程中不幸墜樓身亡。大阪家事法院裁判長野口卓志8日表示，雖然少年的行為客觀上看來確實構成監禁，但少年先前未曾進入該棟建築，因此無法認定他知道6樓以上已無逃生路線，因此認為他「故意」的證據不足。

大阪家事法院最終裁定15歲少年不須受到保護處分，相當於一般刑事審判中的無罪判決。另外，同樣涉犯此事的14歲國中三年級少女先前已被裁決送至第一種類少年院。

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