南韓總統就職2年記者會！妻子收受Dior名牌包　尹錫悅向全民道歉

▲南韓總統尹錫悅9日在總統辦公室召開就職2周年記者會，回答現場記者提問。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統尹錫悅今（9）日上午召開就職2周年記者會，發表20多分鐘的談話，首先對於近來物價高漲的民生經濟表達道歉，並表示未來將新設「低出生對應企劃部」，透過跨領域政策全面應對出生率低的國安問題，至於妻子金建希涉嫌收受要價300萬韓元的迪奧名牌包，他也表達道歉之意。

根據《韓聯社》，尹錫悅9日上午10時（台灣時間上午9時）在首爾市龍山區總統辦公室召開就職兩周年記者會，他身穿深黑色西裝、別著紅色領帶，坐在辦公桌前發表20多分鐘的談話，而辦公桌上則擺著美國總統拜登2022年5月訪韓時所贈與的辦公桌立牌，立牌寫著杜魯門總統的名言「The Buck Stops Here」（責任到我這為止）。

今年4月南韓國會改選，執政黨國民力量面臨慘敗，而最大在野黨共同民主黨則順利取得過半席次。對此，尹錫悅強調他與政府將會以身作則、尋求改變，並將與國會積極溝通、展開合作，「將以謙虛的態度傾聽，（外界）對於我和政府的責難和批判。」

南韓去年總和生育率只剩0.72名、新生兒總數更跌到只剩23萬人，每年創新低紀錄的低生育率儼然成為國安問題。對此，尹錫悅在談話中透露，他將在中央政府部門新設「低出生對應企劃部」，並改由該部部長兼任社會副總理（現由教育部長兼任），透過整合教育、勞動、福利政策來完善應對低生育率與高齡化問題。

在發表完談話後，尹錫悅也接著移駕前往簡報會議室，接受現場國內外媒體記者的提問。

其中，有記者詢問總統夫人金建希「收受迪奧名牌包」的爭議事件，對此尹錫悅則首先表示遺憾，「對於太太做出如此不明智的選擇，我在此表達道歉之意」；然而對於在野黨在國會推動《金建希女士特檢法》，尹錫悅卻認為這無疑是「政治追殺」，強調在野黨的目的並不單純。

▲尹錫悅開放現場國內外記者提問。（圖／路透）

尹錫悅接著提到，從過去文在寅政府時期，他就長達2年半的時間遭到當時執政黨（現共同民主黨）視為標靶、展開檢調偵查，這還包括金建希曾經涉嫌操弄南韓BMW代理公司Deutsch Motors股價獲利的事件，「即便未能追查出任何嫌疑，卻仍持續推動特別檢調，這無疑是矛盾的」。

另外，對於蔡姓上兵死亡調查施壓疑雲特檢法，尹錫悅則表示，他以三軍最高統帥的身分，對於蔡姓上兵搜救時不幸殉職的事件感到遺憾。