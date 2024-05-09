樂極生悲！韓女童搭電梯嗨翻熱舞　下秒「遭墜落物品砸頭」腦震盪

▲南韓小學生在電梯跳舞，慘遭墜落物砸頭。（圖／翻攝自韓網）

記者羅翊宬／編譯

南韓仁川一名11歲的國小女學童返家時搭乘電梯，她興奮地在電梯內晃動身體、手舞足蹈，豈料卻導致電梯頂部的壓克力照明板墜落，頭部慘遭墜落的壓克力照明板砸傷，當天晚間她經歷數次嘔吐、頭暈目眩，事後就醫時被診斷為腦震盪，女童家長怒批社區大樓和電梯維修業者推卸責任。

根據韓媒《紐西斯通訊社》，南韓一名網友A某和女兒住在仁川廣域市某社區大樓，他昨（8）日在知名網路論壇BobaeDream以標題「國小生電梯事故」發文並上傳女兒在電梯內跳舞導致遭壓克力照明板砸傷的影片，他表示女兒4月29日返家搭乘電梯時，只因為在電梯內跳舞，便慘遭掉下來的壓克力照明板砸傷。

女童在頭部被砸到後，便按電梯的求救按鈕，在向社區管理中心告知實情後，便自行返家。網友在聽聞女兒被砸傷後，因為從外觀上並未出現明顯的傷勢，因此他以為女兒只是被體積較小的物體砸到，隨後便等待社區管理中心主動聯繫。

只不過遲至事發5天後，社區管理中心才將電梯內的監視器影像傳送給網友，網友才終於得知原來女兒竟然是遭到如此「龐然大物」砸傷。網友怒批，社區管理中心態度消極、且和電梯維修業者互相推卸責任。

網友透露，他的女兒事發當天晚間開始感到頭暈、搖晃，不僅無法自行站立，更連續嘔吐3次，事後到醫院就診時才發現女兒在被砸傷後出現腦震盪症狀，且肩膀、頸部都有扭傷。

社區管理中心這才吐露實情，原來早在4月17日便有家具業者宅配司機，在運送家具的過程中不慎重擊電梯頂部，這屬於「第一次重擊」。社區推卸責任，認為女童在電梯內跳舞，則是屬於對電梯的「第二次重擊」，也因此目前研擬協商責任歸屬和保險賠償問題。

其他網友們留言，「所以才說千萬別在電梯內跑跳啊」、「難道社區管委會每個小時都得檢查電梯嗎」、「這好像不是單方面的過失，小孩也得承擔責任」、「又不是大力跑跳，搞不好這電梯早就有問題」、「才這點程度就讓壓克力板砸下來」、「是電梯有問題」。