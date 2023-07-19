沒穿救生衣！韓海軍陸戰隊搜救「遭急流沖走」　父捶心喊：我的兒啊

▲慶尚北道醴泉郡因豪雨爆發土石流，海軍陸戰隊搜救時不慎跌入河中，慘遭湍急河水沖走。（圖／CFP）

記者羅翊宬／編譯

南韓夏天梅雨季挾帶龐大的雨量，連續數日的「極限豪雨」讓慶尚北道醴泉郡淪為土石流重災區，多位居民因為遭氾濫河流、土石洪流等沖走而死亡或失蹤，為此海軍陸戰隊緊急投入兵力進行搜救，豈料過程中一名士兵被急流沖走，等到其他同袍脫離險境後才發現，他父親大喊，「難道他沒穿救生衣嗎？」

根據《韓聯社》，南韓海軍陸戰隊今（19）日上午9時10分，在慶尚北道醴泉郡虎鳴面黃地里乃城川（洛東江支流）普門橋一帶展開搜救作業，然而隸屬第一師團砲兵大隊的一兵A某卻在搜救失蹤者的過程中，不慎跌入湍急的河水中，其他2名同袍也跟著不慎跌落，然而2名同袍最後靠仰泳順利脫困。

一名海軍陸戰隊關係人士推測，該名失蹤的A某可能在被急流沖走時，無法立刻仰泳脫困。

A某的父母中午12時30分來到兒子墜落溪谷的事發地點，他們看著湍急的河流痛哭失聲，喊著「兒子，你在哪」。他們表示兒子之前不顧反對、執意要加入海軍陸戰隊，如今卻慘遇憾事。

A某的父親怒批軍方草菅人命，「水勢那麼湍急，難道你們沒讓他穿上救生衣嗎？直到昨天雨還是不斷一直在下，為什麼不讓他穿上救生衣？難道救生衣有這麼貴、穿不起嗎？這難道不算是殺人行為嗎？到底有哪門子的軍隊不讓下屬穿上救生衣？連基本的法則都沒遵守......昨天晚上我和兒子通電話2分鐘，還一再叮嚀他要小心。」

報導指出，最初向消防當局報案的居民們透露，他們看到海軍陸戰隊在未穿上救生衣的狀態下，穿起軍靴就直接跳入乃城川中，「水勢甚至到達部份海軍陸戰隊成員的腰部，乃城川是一條非常危險的泥流，我擔心地一直關注現場狀況，突然一名軍官加快腳步跑來，要我們撥打119報案。」