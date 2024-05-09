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川普被爆「一夜情沒戴套」要求打屁屁　A片女星出庭驚揭性事

▲▼美國知名色情演員丹尼爾斯（Stormy Daniels）。（圖／路透）

▲美國知名色情演員丹尼爾斯（Stormy Daniels）。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

美國前總統川普本周因為「封口費案」在紐約法庭受審，本案女主角、A片女星「暴風女丹尼爾斯」（Stormy Daniels）作證時，詳細描述了2006年與川普發生一夜情的細節，包括按照川普要求打屁股、沒有戴保險套等。

45歲的丹尼爾斯7日出庭作證表示，兩人是在內華達州太浩湖（Lake Tahoe）一場高爾夫比賽上認識的，她當晚就受邀前往川普飯店頂樓的套房共進晚餐。

根據丹尼爾斯說法，川普當時身穿絲綢睡衣來應門，還趁著自己去上廁所，脫到只剩四角褲坐在床上。她一度因為不斷被插嘴而動怒，在川普要求被打屁股時，仍用捲起來的雜誌照做、開開玩笑。

▲▼川普封口費案22日在美國紐約曼哈頓刑事法庭開始審理。（圖／路透）

▲川普競選2024年總統之際，官司纏身。（資料照／路透）

丹尼爾斯露骨描述性愛細節，包括當時自己還穿著胸罩，使用的是傳教士體位，性愛當下腦袋宛如「斷片」一片空白。她坦言儘管川普沒有立刻撲上來，或者上下其手，卻擋住房間的門。檢察官問及川普是否有戴保險套時，丹尼爾斯回應「沒有」，並且坦言對此感到憂慮，但當下沒有直接告訴川普，並且在一切結束後盡速離開。

這次一夜情發生在2006年，川普已與現任妻子梅蘭妮亞（Melania）結婚，現年77歲的他否認兩人發生過性關係，在證人席上憤怒地大聲碎念與反駁「胡說八道」，甚至被法官訓斥「藐視法庭」。

川普涉嫌在2016年競選總統期間支付13萬美元（約新台幣396萬元）封口費，要求丹尼爾斯閉口不談2人風流韻事，因此面臨34項偽造商業紀錄罪名。

 
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