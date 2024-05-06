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美媒：川普痛批拜登用「納粹蓋世太保」手法打壓

▲美國現任總統拜登與前總統川普。拜登,川普。（圖／CFP）

▲前總統川普痛批現任總統拜登。（圖／CFP）

文／中央社

美國媒體報導，前總統川普拉高分貝對民主黨現任總統拜登作出指控，表示對方將美國司法體系變成打壓他的武器，更將拜登的選戰策略跟納粹頭子希特勒的「蓋世太保」相提並論。

法新社報導，根據共和黨總統候選人川普一名捐款人提供媒體的錄音內容，他昨天在佛羅里達州海湖俱樂部（Mar-a-Lago）的私人聚會中作以上表示。

川普在90分鐘演說裡指控民主黨人「營運蓋世太保政府」（Gestapo administration），並說「這是他們勝選的唯一辦法」。他指的是希特勒（Adolf Hitler）的秘密警察。

這番言論出現在選戰日趨激烈的此刻。川普的煽動性言論早已迭遭批評危險，包括他稱政敵為「害蟲」，還將移民比喻成「動物」。

根據政治新聞網站Politico，川普在海湖俱樂部的這番談話博得聽眾熱烈掌聲，其中包括多名他的潛在副手人選。

川普也再度痛批讓他官司纏身的檢方，包括目前正在紐約進行審判的封口費案。

他譴責民主黨政府為了消滅總統選戰主要對手而策劃他口中所謂的「獵巫行動」（witch hunt）。

拜登陣營否認發揮任何影響力，造成川普官司纏身。

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