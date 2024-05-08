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快訊／巴哈馬外交部：正式承認「巴勒斯坦國」

▲▼巴勒斯坦國旗。（圖／達志影像／美聯社）

▲巴哈馬內閣決定正式承認巴勒斯坦為一個國家。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

巴哈馬外交部7日發出聲明，宣布巴哈馬內閣決定正式承認巴勒斯坦為一個國家，「支持巴勒斯坦人民自由決定其政治地位，並自由追求其經濟、社會和文化發展的合法自決權利。」

聲明指出，巴哈馬擁護《聯合國憲章》、《公民與政治權利國際公約》（ICCPR）和《經濟社會文化權利國際公約》（ICESCR），支持巴勒斯坦人民的合法權利，「加勒比海共同體（Caribbean Community）就此問題達成共識。」

聲明提到，巴哈馬於1973年通過自決法案成為一個獨立國家，「因此支持巴勒斯坦人民自由決定其政治地位，並自由追求其經濟、社會和文化發展的合法自決權利。」

巴哈馬過去曾贊同《聯合國安理會242號決議》，要求以色列撤離其在第三次中東戰爭中占領的領土，各方立即停戰，並保證蘇伊士運河等國際航道的暢通。

隨著此聲明發布，巴哈馬成為加勒比海共同體14個成員中，最後一個承認巴勒斯坦國的國家。

聯合國193個會員國中的大多數（142個）承認巴勒斯坦是一個國家；瑞典於2014年承認巴勒斯坦，是唯一以歐盟成員國身份承認巴勒斯坦國家地位的國家。聯合國安理會5個常任理事國中，美國、法國和英國都不承認巴勒斯坦是一個國家。

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