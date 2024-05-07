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南非住宅大樓「倒塌解體」！　2人死亡、53人遭活埋

▲▼南非西開普省某興建中大樓倒塌，目前仍有53人慘遭活埋。（圖／路透）

▲南非西開普省某興建中大樓倒塌，目前仍有53人慘遭活埋。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南非共和國南部海岸都市發生一起住宅大樓倒塌意外！一棟興建中的大樓於當地時間6日下午因不明原因而崩塌，導致現場多達75名工人遇難，其中有22人獲救後送醫，然而其中2人因傷勢過重而不幸死亡，另外還有50多人慘遭活埋。

根據《法新社》、《路透社》報導，南非西開普省海岸都市喬治（George）於6日下午2時發生興建中住宅大樓倒塌的事件，在現場進行施工的75名工人因此遇難，22人獲救後送醫，其中2人因傷勢過重到院後死亡，至於其餘20人的傷勢則尚未被相關當局公布。

當地媒體指出，雖然南非相關當局並未公開20人的傷勢，但大部分的傷者身受重傷。

目前倒塌的住宅大樓底下，還有53名工人慘遭活埋。目前相關當局已經派遣100多名搜救人力以及搜救犬前往現場支援，同時動員大型機具也準備進行開挖。非政府組織「贈與者的禮物」（Gift of the Givers）向《法新社》表示，「被活埋在建築物殘骸底下的人，目前還有數人能夠維持清醒、溝通。」

目前南非等相關當局正在調查該棟興建中住宅大樓崩塌的原因。西開普省省長溫德（Alan Winde）發表聲明，「已經提供所有必要援助，協助搜救隊員展開搜救行動。目前相關當局正集中全力協助拯救生命，這是現階段最重要的課題。」

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