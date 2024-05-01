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南非驚傳「致命新冠變種」現蹤　民眾恐慌囤口罩！衛生部出面闢謠

▲▼南非,疫情,新冠,新冠疫情,新冠肺炎,世界疫情,南非疫情。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 2022年疫情期間，南非街上民眾佩戴口罩。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

南非近日謠傳出現一種可能致命的新冠病毒新變種，引發民眾恐慌，甚至開始囤積口罩，但衛生部出面闢謠，呼籲民眾不要被虛假的舊聞誤導，由於許多人曾確診且接種疫苗，不必太過恐慌。

綜合IOL及SABC等當地媒體，社群媒體近日流傳，繼Omicron變種XBB.1.5之後，南非出現一支可能致命且難以檢測的新變異株，呼籲民眾戴口罩預防，因此引發恐慌，甚至開始囤積口罩。

國家衛生部發言人莫哈爾（Foster Mohale）4月30日對此聲明澄清，「這是誤導性資訊，在疫情最嚴重時首次出現，沒有可追蹤的來源。」

莫哈爾指出，南非和全球其他地區一樣，全國範圍內新冠病毒傳播率仍相對較低，「因此大眾不需恐慌，因為許多人已經因疫苗及確診產生一定程度的免疫力。而目前流行的變異株較不嚴重，也較不易傳播」，透過確保手部衛生等非藥物防護措施，將有助防止包括流感在內的呼吸道感染傳播。

他表示，若有值得注意的病毒感染病例激增或疾病爆發，衛生部會及時通知民眾，也呼籲民眾對這類惡意的社群平台資訊保持警惕，因為其目的就是造成不必要的恐慌及混亂，尤其是在國家即將進入流感高峰之際。

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