世界衛生大會月底登場　美國務卿發表「挺台聲明」：以觀察員加入

▲世界衛生組織秘書長譚德塞。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

自從全球飽經新冠疫情摧殘，台灣在全球公共衛生領域付出極大貢獻，驚人的防疫控管能力受到全球矚目。如今，世衛組織（WHO）即將於本月27日舉行世界衛生大會（WHA），因此美國國務卿布林肯發出聲明，呼籲邀請台灣以觀察員身分參與，盼全球能再次從台灣優秀的專業知識受益。

布林肯於當地時間1日透過國務院官網發表聲明，內容提到美國強力鼓勵WHO恢復邀請台灣以觀察員身分參與今年度的WHA，使得世界能夠再次從台灣的專業知識和經驗中受惠，「台灣卓越的能力和方法對WHA的討論提供相當大的價值，台灣已多次展現出協助處理全球公共衛生危機的能力與意願。」

布林肯點出，儘管WHO過去一年內採取更有意義的措施讓台灣參與技術工作，同時改善溝通渠道，但台灣卻仍持續被排除在這場卓越的全球衛生論壇之外，削弱應該具有包容性的全球公共衛生合作與安全，「邀請台灣以觀察員參與WHA，是落實世衛組織『全民健康』目標的至關重要步驟。」

布林肯強調，美方支持台灣有意義參與國際論壇，符合美方「一個中國」政策，該政策以《台灣關係法》、中美三個聯合公報和六項保證為指標。

另外，布林肯也提到，台灣其實曾於2009年至2016年以觀察員身分參與WHA，但自從2017年蔡英文政府上台後，台灣便被這些會議排除在外。