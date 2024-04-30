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美妝帝國「歐舒丹」恐將下市　董事長出資70億美元尋求私有化

▲▼歐舒丹董事長蓋格計畫以每股34元港幣收購尚未持有的股份，尋求公司私有化。（圖／路透）

▲歐舒丹董事長蓋格計畫以每股34元港幣收購尚未持有的股份，尋求公司私有化。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

憑藉乳油木護手霜熱銷全球的法國品牌「歐舒丹」（L'Occitane），其母集團正在尋求退市的可能性，因為歐舒丹的億萬富豪董事長蓋格（Reinold Geiger）希望能將護膚保養品公司私有化，讓歐舒丹下市，終結在香港證交所14年的上市狀態，屆時蓋格可能將出資70億美元收購歐舒丹，加速集團轉型。

根據《路透社》、《彭博社》，歐舒丹集團董事長蓋格提議將這間來自法國的護膚公司私有化，蓋格所投資的控股公司歐舒丹集團（L’occitane Groupe SA）正考慮以每股33至34港幣收購他尚未持有的香港上市公司股票，並且以現金支付。

兩名消息人士透露，其實今年4月初蓋格便開始與投資者和貸款機構進行深度討論，計畫收購歐舒丹，而在幾個月前的2023年9月，蓋格曾經撤回過一次收購嘗試。《彭博社》指出，歐舒丹的潛在收購價值為65億歐元（69.5億美元），其中黑石集團（佰仕通集團，Blackstone Inc）的新戰略基金和高盛資產管理公司能夠提供16億歐元融資。

擁有70間公司的蓋格說道，「我們家族在發展公司時始終秉持負責態度、且須培養長遠的眼光。化妝品業正在經歷深刻的變化，我們的公司已經發展為一個地域平衡的多品牌集團，其標誌是戰略性收購。」

據悉，歐舒丹最早是1976年由來自普羅旺斯的法國商人博桑（Olivier Baussan）所創立，該年23歲的他買入一台蒸餾機，從當地野生迷迭香提煉精油，並在普羅旺斯露天市場擺賣，大受歡迎，之後他又收購一間停業的肥皂廠，轉而以傳統方法製作植物油肥皂；1994年奧地利商人蓋格購入集團33%權益，並在多次增持股權後於1996年成為最大股東。

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