拉法爆恐慌！以軍下令10萬人撤離　平民攜家當絕望：無處可逃

▲加薩南部城市拉法東部民眾6日開始撤離。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

以色列6日針對加薩南部城市拉法東部地區發布撤離令，這道撤離令大約影響10萬人，當地平民收到消息後感到恐懼驚慌，更直言以軍指定的人道主義區域穆瓦西（Muwasi）根本不適合居住，也不安全。儘管如此，目前已經有不少民眾帶著家當行李啟程離開拉法，其中一戶人家如今正準備展開戰爭爆發後的第4次搬遷，還有人絕望稱如今已是無處可逃。

▲以色列堅稱這是有限度的撤離行動，且未確認何時將會開始入侵拉法。圖為拉法居民撤離。（圖／路透）

CNN、獨立報等報導，當地紅十字會多個小組團隊開車車告知要在傍晚之前撤離，以軍更是在加薩派發2種傳單，一種是藍色版本告知人道主義區域擴大，人道援助將會持續提供，另一種是紅色版本警告部隊將展開武裝行動，任何未撤離留下來的人都將把自身與家人置於危險之中。以色列堅稱這是有限度的撤離行動，且未確認何時將會開始入侵拉法。

▲拉法民眾直言，穆瓦西根本就不適合居住。（圖／路透）

拉法一戶人家向CNN透露，一家人先前才從加薩中部逃到汗尤尼斯（Khan Yunis），後來才抵達拉法，如今屋主接到以色列軍方電話要求撤離之後，他們又要再一次動身，前往拉法西部的帳篷區。還有一戶家庭向獨立報表示，在以軍下令撤離之後當地就陷入恐慌，因為穆瓦西根本不適合居住，也不安全，如今根本是無處可逃。

穆瓦西是以色列軍方指定的人道主義區域，是位在沿海地區的一小片區域，大多是沙丘，但已經擠滿眾多無家可歸者。男子納達爾（Nedal Hamdouna）絕望表示，「穆瓦西不是一個適合居住的地方，戰爭發生之前，那裡就只是個空曠海邊，沒有基礎設施，我們也討論過搬到其他地方，但根本已經沒有地方是安全可居，而且還沒有水，一切都已經被毀了」。

納達爾還說，每個人都在問還能去哪裡，穆瓦西不夠大，已經擠滿了人，那裡已經有上千頂帳篷，在這些帳篷之間幾乎已經沒有空間，「每個人都很擔心，都很害怕」。

▼在以色列要求拉法東部地區撤離之後，當地爆發恐慌。（圖／路透）