　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

拉法進攻前　「美CIA局長急奔以色列」傳將會晤納坦雅胡

▲▼美國中央情報局（CIA）局長伯恩斯（William Burns）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國中央情報局（CIA）局長伯恩斯（William Burns）。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

以色列國防軍（IDF）宣布將對加薩南部城市拉法（Rafah）展開地面進攻，6日更要求巴勒斯坦人暫時撤出拉法東部。在此之際，美國中情局（CIA）局長伯恩斯（William Burns）動身訪問以色列，據傳將會晤總理納坦雅胡。

i24NEWS引述消息人士說法報導，伯恩斯5日在卡達首都多哈（Doha）舉行會談後，今（6）日將抵達以色列，預期與以國官員進行高層會談，評估與解決不斷演變的局勢，探討緩和局勢的潛在途徑，尤其關注為拉法行動及哈瑪斯談判破局做好準備。

伯恩斯成為以哈停火談判的主要調解人之一，先前也曾前往埃及開羅參與和談。另據衛報報導，以色列下達平民撤離令的消息曝光之前，也有消息指出，他將於6日會晤納坦雅胡，不過目前尚不清楚，該會面是否還會如期進行。

一名以色列高級官員坦言，對於透過談判與哈瑪斯達成協議的前景，人們普遍抱持悲觀態度，因此日益傾向繼續按照計畫，在拉法展開行動。儘管如此，挽救談判頹勢的努力仍在持續中，這表明人們仍願意尋求所有可能的解決方案。

以色列從拉法疏散平民的決定，已經在夜裡通知美國。不過，考慮到總理納坦雅胡重申以色列捍衛自身、抵禦外部威脅的堅定承諾，這個決定仍可能遭到反對。

拉法地面行動將展開！10萬巴勒斯坦人連夜急撤　以指定區域卻不安全

以軍將進攻加薩！　以色列防長「致電美國」稱：我們別無選擇

快訊／即將進攻？以色列軍方下令：巴勒斯坦人撤出拉法東部

 
ET快訊
「5檔高股息ETF」股價創新高！
明東部大雨！周三雨區再擴大　跌破20度
連兩震！17:52地震規模5.9　最大震度4級
餘震很大！17:53地震又晃了
17:45規模5.9「極淺層地震」　最大震度4級
不只冰箱！台中男從12樓丟電鍋+玻璃杯　目擊女：被砸到就死了
大地震前兆？　地震魚捕獲量大增　
足球場大亂鬥！教練推倒小球員　遭禁賽2年

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

91cm鋼條從下體插入頂到肺！變「人肉烤串」貫穿全身　男奇蹟存活

揭日本女偶像辛酸淚！52%曾患精神病　多人遭性騷「脫衣查減肥成果」

新婚12天才發現「新娘是男的」！　人夫度蜜月一半崩潰

26歲女優海邊「火辣激戰」男粉！　粉絲福利畫面外流遭警傳喚

新娘遭伴郎爬床性侵！他噁辯「只摸上面」　判鞭刑6下再關7年

拉法爆恐慌！以軍下令10萬人撤離　平民攜家當絕望：無處可逃

34歲女闖教室朝女大生「潑不明體液」！　扯頭髮詭異亂叫

學校當後宮！澳名校爆超噁「女同學評比名單」外流　4男停學處分

俄國防部宣布展開「非戰略核武演習」　應對西方挑釁

吃「毒漢堡」染肉毒桿菌！沙烏地近百人肌肉無力、癱瘓　已1死95住院

汪小菲出庭「穿金秀賢同款外套」　《淚之女王》穿搭要26萬！

嚴爵消失螢光幕7年罕見露面　「沒打算復出」：盡量低調

男用餐手拿筷子停空中　全身僵硬不動嚇壞眾人

向太摔斷腿「郭碧婷急探視」：沒白疼她　網憂退賽浪姐...力挺媳婦「是一股清流」！

沈建宏澄清前女友指控「約X.買春」　認了酒後一夜情：感情回不去了

大谷翔平本季第8轟　打破總教練隊史紀錄

南投水里鄉驚見巨蛇 超粗蛇身比樹枝還壯

三重男當警面2度撞人　下車竟扯：我弟弟開的

五月天「提詞機罷工」阿信即興改歌　見歌迷點歌...狂虧瑪莎「是垃圾！」XD

長頸鹿下顎受傷被整骨　舒服到瞇眼狂蹭治療師

91cm鋼條從下體插入頂到肺！變「人肉烤串」貫穿全身　男奇蹟存活

揭日本女偶像辛酸淚！52%曾患精神病　多人遭性騷「脫衣查減肥成果」

新婚12天才發現「新娘是男的」！　人夫度蜜月一半崩潰

26歲女優海邊「火辣激戰」男粉！　粉絲福利畫面外流遭警傳喚

新娘遭伴郎爬床性侵！他噁辯「只摸上面」　判鞭刑6下再關7年

拉法爆恐慌！以軍下令10萬人撤離　平民攜家當絕望：無處可逃

34歲女闖教室朝女大生「潑不明體液」！　扯頭髮詭異亂叫

學校當後宮！澳名校爆超噁「女同學評比名單」外流　4男停學處分

俄國防部宣布展開「非戰略核武演習」　應對西方挑釁

吃「毒漢堡」染肉毒桿菌！沙烏地近百人肌肉無力、癱瘓　已1死95住院

母親節飛利浦萬用鍋送5千元贈品　Nespresso咖啡機打59折

外交部轟徐巧芯洩密　洪孟楷：領納稅人薪水接受質詢理所當然

不爽水電工「檢查就收400」索賠5千再酒瓶砸頭　莽男慘遭收押

轎車故障停國3大甲匝道口　大貨車從後追撞！24歲男擦挫傷

LIVE／規模5.9連兩震！氣象署最新說明

身分證中「1250」任2碼　升級烏魚子、北海道帆立貝吃到飽

91cm鋼條從下體插入頂到肺！變「人肉烤串」貫穿全身　男奇蹟存活

揭日本女偶像辛酸淚！52%曾患精神病　多人遭性騷「脫衣查減肥成果」

【廣編】日次巡海外共證「2024中國信託女子公開賽」開打　總獎金630萬元　108位爭后冠

林淑芬又嗆「不善罷甘休」　質問黃國昌：你是哪根蔥了不起嗎？

正妹「把車窗當鏡子」忘情喬奶　駕駛坐車內錄全程：茂係啊！

國際熱門新聞

北韓2名少女慘遭「公開槍決」　民眾驚呆

盲眼龍婆「2024年預言」已命中3個

日本奇案！男童畫出前世「車禍死亡圖」

斷片全裸醒來「表哥躺旁邊」　女驚覺亂倫崩潰

27歲女屋主陳屍上億豪宅　疑遭誘殺

脫北美女遭「全身打石膏」！金正恩秘密作戰

日本飯店驚　清淨機、電視被客搬走

排水道口驚見「60歲男裸屍」腐爛數月

「天降魚雨」滿地逾20公分大活魚！　交通打結

剛要攻拉法！以色列全國響警報　眾人下車

妹子初夜獻給男友　隔天收訊息心碎

以為富翁是流浪漢　男童送1美元獲大禮

女陳屍自家2年　法醫：被沙發吸成「木乃伊」

進攻？以軍下令：巴勒斯坦人撤出拉法東部

更多熱門

相關新聞

拉法撤離　以軍發傳單：不准靠近以埃邊境

拉法撤離　以軍發傳單：不准靠近以埃邊境

以色列6日突然下令要求加薩南部城市拉法東部地區的巴勒斯坦人撤離，消息公布沒多久，已有平民前往指定地區，總計影響10萬人。以軍透過投放傳單、傳訊息、打電話等方式告知當地平民關於撤離的消息，但也在傳單中警告平民不得靠近以色列與埃及邊界。

以色列6日響警報　紀念600萬被屠殺猶太人

以色列6日響警報　紀念600萬被屠殺猶太人

拉法10萬居民急撤離　以指定區域卻不安全

拉法10萬居民急撤離　以指定區域卻不安全

以色列防長「致電美國」稱：我們別無選擇

以色列防長「致電美國」稱：我們別無選擇

進攻？以軍下令：巴勒斯坦人撤出拉法東部

進攻？以軍下令：巴勒斯坦人撤出拉法東部

關鍵字：

美國CIA以色列加薩哈瑪斯拉法

讀者迴響

熱門新聞

21歲陪玩「胖貓」生前遭女友榨乾227萬

北韓2名少女慘遭「公開槍決」　民眾驚呆

「胖貓」遭榨乾輕生亡！女友道歉捱轟：疑似AI後製

盲眼龍婆「2024年預言」已命中3個

Energy簽唱會簽11hrs到凌晨「柯佳嬿急PO網尋夫」！

謝京穎衝上台給Energy簽名！「老公書偉沒認出她」

得正小編「體育生宵夜文」挨轟！店長道歉

日本奇案！男童畫出前世「車禍死亡圖」

學長單身26年「一進台積電閃婚」！老婆超正

「改戴傳統錶」人變多了　一票人點頭：不實用

快訊／搖了一下！17:45全台有感地震

小朋友寫「估計」被批別用中國用語！全場傻

茵聲「信用不良」卡片全被停

快訊／餘震很大！17:52地震又晃了

厚衣先別收！　「低溫跌1字頭」濕冷時間曝

更多

最夯影音

更多

汪小菲出庭「穿金秀賢同款外套」　《淚之女王》穿搭要26萬！

嚴爵消失螢光幕7年罕見露面　「沒打算復出」：盡量低調

男用餐手拿筷子停空中　全身僵硬不動嚇壞眾人

向太摔斷腿「郭碧婷急探視」：沒白疼她　網憂退賽浪姐...力挺媳婦「是一股清流」！

沈建宏澄清前女友指控「約X.買春」　認了酒後一夜情：感情回不去了

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面