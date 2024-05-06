拉法進攻前　「美CIA局長急奔以色列」傳將會晤納坦雅胡

▲美國中央情報局（CIA）局長伯恩斯（William Burns）。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

以色列國防軍（IDF）宣布將對加薩南部城市拉法（Rafah）展開地面進攻，6日更要求巴勒斯坦人暫時撤出拉法東部。在此之際，美國中情局（CIA）局長伯恩斯（William Burns）動身訪問以色列，據傳將會晤總理納坦雅胡。

i24NEWS引述消息人士說法報導，伯恩斯5日在卡達首都多哈（Doha）舉行會談後，今（6）日將抵達以色列，預期與以國官員進行高層會談，評估與解決不斷演變的局勢，探討緩和局勢的潛在途徑，尤其關注為拉法行動及哈瑪斯談判破局做好準備。

伯恩斯成為以哈停火談判的主要調解人之一，先前也曾前往埃及開羅參與和談。另據衛報報導，以色列下達平民撤離令的消息曝光之前，也有消息指出，他將於6日會晤納坦雅胡，不過目前尚不清楚，該會面是否還會如期進行。

一名以色列高級官員坦言，對於透過談判與哈瑪斯達成協議的前景，人們普遍抱持悲觀態度，因此日益傾向繼續按照計畫，在拉法展開行動。儘管如此，挽救談判頹勢的努力仍在持續中，這表明人們仍願意尋求所有可能的解決方案。

以色列從拉法疏散平民的決定，已經在夜裡通知美國。不過，考慮到總理納坦雅胡重申以色列捍衛自身、抵禦外部威脅的堅定承諾，這個決定仍可能遭到反對。

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