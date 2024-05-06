拉法平民撤離畫面曝光　以軍傳單警告：不准靠近以埃邊境

▲以色列軍方6日下令要求加薩南部城市拉法撤離後，部分民眾開始撤離。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

以色列6日突然下令要求加薩南部城市拉法東部地區的巴勒斯坦人撤離，消息公布沒多久，已有平民前往指定地區，總計影響10萬人。以軍透過投放傳單、傳訊息、打電話等方式告知當地平民關於撤離的消息，但也在傳單中警告平民不得靠近以色列與埃及邊界。

以色列時報報導，以軍6日分別投放2種傳單，第一份傳單分發對象為加薩所有居民，內容為宣布指定人道主義區域穆瓦西（Muwasi）擴大的消息，強調會持續提供人道主義援助，「以色列國防軍將繼續打擊把你們當作人肉盾牌的恐怖組織，加薩城是危險的戰鬥區，避免前往瓦第加薩（Wadi Gaza）以北，也禁止靠近東部與南部安全柵欄」。

第二份傳單則是發給拉法東部地區居民與當地避難所，內容警告「以色列國防軍即將針對你目前居住地的恐怖組織採取武力行動」，區域內任何留下的人都將會把自身與家人置於危險之中，也不要靠近以色列與埃及邊界。