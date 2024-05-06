拉法平民撤離畫面曝光　以軍傳單警告：不准靠近以埃邊境

▲以色列軍方6日下令要求加薩南部城市拉法撤離後，部分民眾開始撤離。（圖／路透）
記者詹雅婷／綜合報導
以色列6日突然下令要求加薩南部城市拉法東部地區的巴勒斯坦人撤離，消息公布沒多久，已有平民前往指定地區，總計影響10萬人。以軍透過投放傳單、傳訊息、打電話等方式告知當地平民關於撤離的消息，但也在傳單中警告平民不得靠近以色列與埃及邊界。
以色列時報報導，以軍6日分別投放2種傳單，第一份傳單分發對象為加薩所有居民，內容為宣布指定人道主義區域穆瓦西（Muwasi）擴大的消息，強調會持續提供人道主義援助，「以色列國防軍將繼續打擊把你們當作人肉盾牌的恐怖組織，加薩城是危險的戰鬥區，避免前往瓦第加薩（Wadi Gaza）以北，也禁止靠近東部與南部安全柵欄」。
第二份傳單則是發給拉法東部地區居民與當地避難所，內容警告「以色列國防軍即將針對你目前居住地的恐怖組織採取武力行動」，區域內任何留下的人都將會把自身與家人置於危險之中，也不要靠近以色列與埃及邊界。
#عاجل في الدقائق الأخيرة ألقى جيش الدفاع فوق الأحياء الشرقية لرفح مناشير يدعو فيها السكان في الاحياء الشرقية لرفح باخلاء المنطقة بشكل مؤقت إلى المنطقة الإنسانية الموسعة حيث تتم عملية الإجلاء من خلال المناشير والرسائل النصية والاتصالات الهاتفية والمواد الإعلامية بالعربية pic.twitter.com/RngS7LshIM— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) May 6, 2024
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