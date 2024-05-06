聯合國機構拒撤離！　警告以軍「進攻拉法將致毀滅性後果」

▲ 拉法嚴重缺乏醫療資源。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

以色列軍方6日要求加薩南部城市拉法（Rafah）東部地區10萬人暫時撤離，暗示地面進攻在即。聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署（UNRWA）對此強調不會照做，同時發出警告，進攻拉法將對居民帶來毀滅性後果。

綜合CNN及《衛報》，以軍6日要求拉法東部10萬名居民撤離至人道主義區穆瓦西（Muwasi）及汗尤尼斯（Khan Younis），UNRWA對此在X官方帳號回應，「以色列對拉法的進攻意味著更多平民的痛苦與死亡，對140萬居民的後果將是會滅性的」，而UNRWA將盡可能繼續待在拉法，向人民提供救命援助。

An Israeli offensive in #Rafah would mean more civilian suffering & deaths. The consequences would be devastating for 1.4 million people@UNRWA is not evacuating: the Agency will maintain a presence in Rafah as long as possible & will continue providing lifesaving aid to people pic.twitter.com/8anQ8Eq6Gv — UNRWA (@UNRWA) May 6, 2024

戰火摧殘下的加薩滿目瘡痍，無國界醫生組織（MSF）此前於4月29日發表的報告顯示，拉法「缺乏生存的必要條件」，因為醫療設施已經到達極限。這座城市受到的破壞遠遠不只是以軍轟炸造成的死亡，關鍵醫療服務中斷造成的死亡是「無聲的殺戮」，和被炸死同樣悲慘。

MSF指出，這場危機完全是人為造成，即便雙方同意停火，目前的局勢恐怕導致未來6個月內有數萬人喪命。

光是今年1月至3月底，拉法的2間初級醫療中心就有216例5歲以下兒童中度及重度急性營養不良病例，還有25例是孕婦和新手媽媽，但這些數字恐怕只是一小部分，因為拉法仍有許多人無法獲得無國界醫生援助。