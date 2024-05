聯合國機構拒撤離！　警告以軍「進攻拉法將致毀滅性後果」

▲ 拉法嚴重缺乏醫療資源。(圖/路透)

記者陳宛貞/綜合外電報導

以色列軍方6日要求加薩南部城市拉法(Rafah)東部地區10萬人暫時撤離,暗示地面進攻在即。聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署(UNRWA)對此強調不會照做,同時發出警告,進攻拉法將對居民帶來毀滅性後果。

綜合CNN及《衛報》,以軍6日要求拉法東部10萬名居民撤離至人道主義區穆瓦西(Muwasi)及汗尤尼斯(Khan Younis),UNRWA對此在X官方帳號回應,「以色列對拉法的進攻意味著更多平民的痛苦與死亡,對140萬居民的後果將是會滅性的」,而UNRWA將盡可能繼續待在拉法,向人民提供救命援助。

An Israeli offensive in #Rafah would mean more civilian suffering & deaths. The consequences would be devastating for 1.4 million people@UNRWA is not evacuating: the Agency will maintain a presence in Rafah as long as possible & will continue providing lifesaving aid to people pic.twitter.com/8anQ8Eq6Gv