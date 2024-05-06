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以軍下令拉法10萬人撤離　哈瑪斯批危險升級：將造成後果

▲▼ 加薩。（圖／路透）

▲以色列下令拉法東部的10萬人撤離，稱這是有限度的撤離行動。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

以色列軍方6日下令加薩南部城市拉法東部地區撤離，大約10萬人受影響。對此，哈瑪斯高階官員阿布朱瑞（Sami Abu Zuhri）向路透社表示，以色列在即將進攻拉法之前發布的這項撤離命令是危險升級，將造成後果。

以色列堅稱這次是有限度的撤離行動，並未給出明確具體原因，也沒有公開說明在撤離行動結束後是否就會開始進攻拉法。以哈戰爭爆發至今7個月，以色列多次威脅進攻拉法，宣稱拉法藏匿數千名哈瑪斯戰士，當地可能關押數十名人質，若不拿下拉法，便無法取得勝利。

然而拉法是大約150萬名巴勒斯坦人的避難據點，這場地面進攻將造成大量人員死傷，這也讓西方國家與鄰國埃及感到擔憂。埃及政府正試著斡旋以色列與哈瑪斯之間的新一輪停火協議，根據這項談判，哈瑪斯可能會釋放部分人質，但目前相關談判又一次陷入僵局。

對於以色列一再放話準備進攻拉法，BBC報導，部分人質家屬感到非常擔憂。男子迪克曼（Gil Dickman）有一名親戚在2023年10月7日那天遭殺害，另外兩人被擄走當作人質，其中一人獲釋、另一人仍被囚禁，「作為人質家屬，我們非常害怕即將發生的事情，非常擔心以軍進入拉法，不只會危及無辜人民性命、士兵性命，還會讓人質陷於危險之中」。

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