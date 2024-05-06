消息人士：拜登暫停援助以色列美製彈藥

▲拜登政府暫停運送一批援以美製彈藥。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合外電報導

以哈停火協議至今仍談不攏，根據一名熟悉內情的消息人士指出，拜登政府暫停運送一批美國生產的彈藥給以色列，但他並未說明決定原因。他說這次暫停與以色列可能入侵拉法一事無關，也並不影響其他運送的進行。

CNN報導，關於這次的運送暫停，一名美國國安會發言人表示，自從10月7日哈瑪斯突襲後，美國已向以色列增加了數十億美元的安全援助，通過了有史以來最大的以色列緊急援助追加款，協助以色列抵抗源自伊朗的攻擊，並將會做一切必要手段，確保以色列面對威脅時有能力自我防衛。

美方官員仍然維持當前對以色列的政策，總統拜登4月剛簽署通過外國援助法案，其中針對以哈衝突項目金額高達260億美元（約新台幣8396億元），包括援助以軍150億美元（約新台幣4843億元）、90億元用於加薩人道援助，還有24億美元（約新台幣775億元）用於美軍行動。

美方官員對於以色列可能入侵拉法仍抱有疑慮，該行動若成真，將危及超過100萬的巴勒斯坦平民。以哈停火協議，美國、埃及、卡達都有參與，以色列和哈瑪斯雙方在周末仍互相譴責拖慢協議進度，即便開羅當局向外釋出一些正面消息後，雙方仍互不退讓。