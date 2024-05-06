「進攻拉法」挨批動作太慢！納坦雅胡怒嗆官員　強調殲滅哈瑪斯

▲以色列總理納坦雅胡。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

以色列國防部長葛朗特（Yoav Gallant）5日宣布，很快就會對加薩南部城市拉法（Rafah）展開地面進攻，卻遭極右翼內閣部長們批評行動遲緩。對此，總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）強調，儘管有所延遲，但終將殲滅哈瑪斯，「沒有人需要告訴我該做什麼，或者該怎麼做。」

以色列時報、今日以色列報（Israel Hayom）報導，拉法被以色列視為哈瑪斯最後一個據點，而葛蘭特5日在每周例行內閣會議上宣布，地面進攻很快就會開始，「在過去的一周裡，我一直非常密集地參與拉法行動的準備，包括今天。」

不過，一些極右翼內閣部長卻批評政府處理衝突的方式。他們指出，加蘭特曾說「談判只會在砲火之下展開」，但事情顯然不是這樣，因為過去幾周交戰雙方與協調國一直在開羅進行間接談判。甚至有人指控，加蘭特與參謀總長哈勒維（Herzi Halevi）讓部隊綁手綁腳，「不讓以色列國防軍戰鬥」。

對此，納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）立刻反駁，「如果任何人認為我們會放棄殲滅哈瑪斯的企圖，他們就錯了……事情正在發生，並且將會發生」，期許內閣應該團結一致。

在當天稍晚的另一部影片中，納坦雅胡進一步強調，在哈瑪斯被擊敗之前，不會結束戰爭，也不同意從加薩撤軍，「我們不準備接受這種情況，也就是哈瑪斯軍營從地堡裡跑出來，再度控制加薩，重建軍事基礎設施，重新威脅周圍社區、南部城市及全國各地的以色列公民。」