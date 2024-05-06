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日本奇案！3歲男童畫出前世「車禍死亡地圖」　媽到現場嚇傻

（圖／翻攝畫面）

▲日本一名3歲男童突向母親述說自己的前世記憶。（圖／翻攝畫面）

圖文／CTWANT

真的有前世記憶？日本一名3歲男童某天突然向母親述說自己的前世記憶，還畫出上輩子車禍死亡時地圖，並要求媽媽讓他和前世母親見面。男童母親半信半疑上網「尋親」後，竟揭開驚人真相。

日本節目《爆報! THE フライデー》介紹這起神秘事件，男童媽媽2016年給兒子讀睡前故事時，遭孩子說「現在的媽媽聲音不太可愛」、「以前的媽媽聲音非常可愛，而且很溫柔」。男童也從這天開始，不斷提起前世母親及上輩子車禍身亡。

男童表示，上輩子騎著小綿羊等紅燈，卻被後方闖紅燈的車輛撞飛，「我的腳踝被撞破了，送到醫院手術後死掉了」，之後還畫出詳細的車禍地圖。

男童媽媽前年因乳癌從鬼門關前走一遭後，切實感受到生死關頭的傷痛，於是創建推特帳號請求網友協尋兒子的前世家人，表示兒子上輩子愛打紅白機、大約在80末到90年代過世、在假日被家人拜託買衛生紙，騎著50c.c紅色小綿羊，路上聽到交通燈發出PYOPYO聲，不幸在十字路口被撞死。

媽媽收到網友傳來的現場照並給兒子看後，確認圖中場景就是「兒子」身亡地點，之後到小鎮探訪，驚見現場設施竟與兒子畫的地圖一模一樣，連交通燈也是PYOPYO聲。然而，男童母親雖找到兒子上輩子的家人，可惜對方以「不想再回憶傷痛」為由拒絕聯繫，最終媽媽刪除帳戶，選擇不再打擾對方。

目前對前世記憶的非科學解釋，除了有宗教民俗的轉生外，還有科幻領域的記憶植入，該論點認為每個宇宙發生的一切，都會記錄在「阿卡夏記錄」中，接收到過去或未來資料的人，就分別成為前世記憶者及預言家。

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