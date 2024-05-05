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數學沒用？日東大生掉藍牙耳機　靠「三角定位」10分鐘找到

用數學找遺失物！東大生藉「三角定位」尋耳機　網驚：人類睿智的勝利

▲ 一名東大生藉由數學的「三角定位」原理，成功找回遺失的耳機。（示意圖／翻攝自photoAC）

圖文／CTWANT

學數學也有妙用！近年來不少民眾都擁有藍牙耳機，雖然體積小很方便攜帶，卻也容易不小心弄丟。就有一名日本東京大學的學生，意外遺失了其中一支，最後竟藉著高中數學的「三角測量」，在10分鐘內推算出耳機位置，讓網友忍不住驚呼，「根本是GPS」。

綜合日媒報導，日本東京大學一名理科一年級學生，最近在學校裡弄丟了耳機，當時他冷靜下來重回現場，在遺失地點附近繞了繞，找到3個藍牙在接收與斷線間的接點。

很快地，男大生利用三角定位「三角形外心的性質」的原理，將3個點連成三角形，在大約10分鐘內就成功找回耳機。

事發過後，該名男大生也提到，平時常常會思考數學，且實際能將數學應用在生活中的狀況不勝枚舉，數學其實就潛藏在日常裡，重點在於吸收知識過後，能不能學以致用。

對此，網友們也紛紛感嘆道，「這就是學數學的意義」、「義務教育的勝利」、「根本是GPS」、「這是人類睿智的勝利」、「誰再說數學沒用」、「公園抓寶的阿柏也都會用三角定位唷」。

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