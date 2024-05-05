▲澳洲女議員勞加被下藥性侵。（圖／翻攝自IG）

記者葉睿涵／編譯

澳洲昆士蘭州議員勞加（Brittany Lauga）指控，自己某天夜裡外出時，慘遭不知名人士下藥性侵，事後還爆出有多名女性也在當天受害。如今，警方已對此案展開調查，並呼籲其他受害人也出面報警。

據BBC報導，勞加透露，她某天夜裡在耶蓬（Yeppoon）選區外出時意外遇襲，事後她於4月28日前往警局報案，並到醫院接受體檢。她在社群媒體指出，「檢查結果顯示，我的體內出現了我不曾服用的藥物，對我產生了極大影響」。

事件傳開後，勞加也接到了其他女性的通報，聲稱她們同樣在當晚遭下藥性侵。對此，勞加表示，「這是一種悲哀，類似事件不只發生在我身上。這絕對不是一件好事，我們應該享有能在小鎮內自由社交，而不必冒被下藥、襲擊、性侵的風險」。

勞加是一名資深議員，她已在昆士蘭擔任議員近10年，她的經歷也掀起了社會對性別安全問題的關注。報導稱，在這起事件發生之前，澳洲正經歷著針對婦女的暴力行為的抗議浪潮，數據也顯示，當地平均每4天就有一名女性死亡。

昆士蘭住房部長斯坎倫（Meaghan Scanlon）表示， 「婦女不成比例地成為家庭暴力與性暴力的受害者，令人難以接受，我們的政府將繼續竭盡所能，保護女性、阻止暴力發生。」

昆士蘭警方證實，當局正在調查勞加28日的案件，但由於警方未在同一地區接獲其他報案，因此呼籲所有受害人，或有消息的人立刻與警方聯繫，「我們也會認真對待所有酗酒的案件，因為酗酒通常還會和性侵等罪結合在一起」。